Sucesos

Fiscalía investiga presunto delito de daño al patrimonio histórico-arquitectónico en el Teatro Nacional

El Teatro, con estructuras que datan de 1897, es un bien declarado patrimonio de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez y Natasha Cambronero
Remodelación Teatro Nacional
Fiscalía Ambiental abrió una causa penal por los presuntos daños al Teatro Nacional. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Teatro NacionalFiscalía Ambientaldañospatrimonio nacionalMinisterio de Cultura
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.