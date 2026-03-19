Áncora

Ministerio de Cultura impide a sociedad compradora del Teatro del Castella demoler o modificar la estructura; da paso clave hacia protección patrimonial

La resolución fue emitida dos años después de que la Fundación del Castella vendió la propiedad en $3,5 millones, lo que causó un conflicto con los estudiantes

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Por Fernando Chaves Espinach
El Teatro del Castella, ubicado en Sabana norte, San José, ha sido objeto de polémica por su venta a una sociedad. (GRACIELA SOLIS)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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