Ministerio de Cultura impide a sociedad compradora del Teatro del Castella demoler o modificar la estructura; da paso clave hacia protección patrimonial

El Teatro del Castella, ubicado en Sabana norte, San José, ha sido objeto de polémica por su venta a una sociedad.

El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) anunció este miércoles que notificó formalmente a los propietarios del Teatro del Castella sobre la apertura del procedimiento de declaratoria patrimonial, primer paso de protección del inmueble. Con esta resolución, se prohíbe a los dueños demoler o modificar la estructura.

En el 2024, la Fundación del Conservatorio Castella vendió la propiedad del teatro Arnoldo Herrera del Conservatorio de Castella, de 1.546 metros cuadrados, por $3,5 millones, a la sociedad de responsabilidad limitada 3-102-897301, cuyo gerente y apoderado generalísimo era entonces Rolando Beeche Durán.

La venta y el destino del teatro, ubicado a un costado de La Sabana (norte), en San José, provocó controversia en el 2024, debido a las discusiones sobre la propiedad del inmueble y rumores de una posible demolición. El asunto terminó en discusión en la Asamblea Legislativa, debido a que fue construido con fondos públicos.

“El Teatro Arnoldo Herrera González, conocido como Teatro del Castella, ya cuenta con protección legal inmediata y avanza hacia su declaratoria como patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica”, indica el comunicado.

Según la Ley N.° 7555, Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, aunque el decreto ejecutivo no ha sido firmado, el acto administrativo deja el edificio “bajo una medida de tutela preventiva, lo que impide su demolición, alteración o cualquier intervención que ponga en riesgo su integridad”, agrega la misiva.

“No se trata de una protección simbólica, sino de una medida efectiva que limita cualquier intervención que comprometa sus valores históricos, arquitectónicos y culturales, mientras se concluye el proceso de declaratoria”, explica el director de Patrimonio, José Fernando Madrigal.

Manifestaciones de 2024 por la venta del teatro. (Tomadas de Facebook)

Controversia por el Teatro del Castella

El Teatro Arnoldo Herrera fue construido entre 1960 y 1964 como parte del desarrollo del Conservatorio de Castella, dedicada a la formación artística.

“Su diseño responde a los principios de la arquitectura moderna y se vincula con figuras clave como el arquitecto y artista Rafael Ángel “Felo” García. Además, el inmueble alberga un mural concebido como parte integral de su estructura, cuya coautoría se le atribuye al artista Néstor Zeledón Guzmán, elemento que refuerza su valor artístico y patrimonial", detalla el MCJ.

La venta provocó controversia entre exalumnos de la escuela artística y la Fundación del Conservatorio de Castella, que insistió en la venta. La situación se extendió a discusiones por el terreno de la escuela en Heredia y se prolongó en la Asamblea Legislativa, en la Comisión Especial de Heredia.

Para octubre del 2024, una comisión de la Universidad de Costa Rica (UCR) destacó que el teatro es vital para el desarrollo artístico y cultural del país, debido a su rol histórico “como plataforma para que la niñez y la juventud costarricense desarrollen sus talentos artísticos en un ambiente que honra y reconoce la importancia de las artes en la sociedad”.

Gustavo Rojas Antillón, presidente de la Fundación del Castella fue cuestionado por los diputados de la Comisión de Heredia de la Asamblea Legislativa por la venta del Teatro Arnoldo Herrera del Conservatorio del Castella.

En noviembre del 2025, según Delfino.cr, el Tribunal Registral Administrativo rechazó los recursos presentados por la Junta Administrativa del Conservatorio de Castella y por el diputado Ariel Robles Barrantes contra la inscripción de la venta.

El Tribunal concluyó que la finca es de naturaleza privada y que no existía base legal para frenar el proceso registral, en apego a lo ya resuelto por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, según Telenoticias.

Ahora, mientras la Dirección de Patrimonio (ente a cargo en el MCJ) define su declaratoria patromonial, cualquier afectación del inmueble sería ilegal.