Retrato de Arnoldo Herrera, fundador del Castella y benemérito de las artes patrias, ya está en la Asamblea

Desde muy joven, don Arnoldo demostró poseer talentos excepcionales. Quienes lo conocieron en aquellos años recuerdan a un joven disciplinado, exigente consigo mismo y apasionado por las bellas artes.

La Asamblea Legislativa develó el 11 de marzo el retrato del benemérito de las artes patrias Arnoldo Herrera González, en un acto solemne digno de los mejores hijos de Costa Rica. Con la presencia del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias; el magistrado Fernando Cruz y la magistrada Ingrid Hess; el expresidente Luis Guillermo Solís; diputadas, la familia de don Arnoldo y la comunidad del Conservatorio de Castella, rendimos homenaje a un costarricense cuya obra transformó para siempre la cultura costarricense.

El 6 de junio de 1923, en Cartago, nació don Arnoldo Herrera González, en una familia profundamente ligada a la música. Su padre, don Mariano Herrera, reconocido maestro de capilla y compositor, y su madre, Catalina González, sembraron en él una profunda sensibilidad artística.

Desde muy joven, don Arnoldo demostró poseer talentos excepcionales. Quienes lo conocieron en aquellos años recuerdan a un joven disciplinado, exigente consigo mismo y apasionado por las bellas artes. El piano y el estudio formal de la música absorbieron su atención con tal intensidad que, con apenas 15 años, ya impartía clases en el Liceo José Martí de Puntarenas y en Tres Ríos, evidenciando una madurez pedagógica poco común para su edad.

A los 19 años, su prometedora trayectoria recibió un impulso decisivo cuando el Gobierno lo becó para continuar sus estudios en México. Este paso no solo lo formó técnicamente, sino que amplió su visión del país que soñaba construir. Esta experiencia resultó determinante para su futuro.

En México, se especializó en composición y dirección orquestal, y tuvo la oportunidad de aprender junto a figuras de gran relevancia musical como Carlos Chávez y Silvestre Revueltas. Aquellos años de estudio no solo ampliaron su dominio técnico y artístico, sino que también moldearon una visión renovada y profunda acerca del papel de la música y la educación en la sociedad.

Siete años después, en 1948, regresó a Costa Rica con una perspectiva transformada. Su regreso marcó un punto de inflexión en la vida cultural del país, que contó con el inmenso apoyo de don José Figueres Ferrer, gran reformador de la cultura.

Destacó por su sobresaliente capacidad como director de orquestas sinfónicas y su renovada interpretación de la música clásica, e impulsó la fundación de la ópera nacional, pero también por una concepción educativa audaz y disruptiva, centrada en la libertad, la creatividad y el desarrollo integral de las juventudes.

A su retorno, dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional y se integró como docente en diversas instituciones educativas, como la Universidad de Costa Rica, desde donde comenzó a materializar sus ideas pedagógicas.

El proyecto más ambicioso y duradero de su vida se concretó en 1953, con la fundación del Conservatorio de Castella, institución pública académica y artística benemérita de la educación. Con el apoyo del Estado, durante décadas don Arnoldo construyó el teatro Castella, las instalaciones de la escuela y el colegio, en Barreal de Heredia, y dio forma a un modelo educativo público único en el mundo que ha sido estudiado por muchas naciones como ejemplo de educación pública integral.

La iniciativa ha contado siempre con el respaldo del pueblo costarricense y con el apoyo sostenido de múltiples gobiernos, desde la administración de José Figueres Ferrer hasta el presente, lo que demuestra el consenso nacional en torno al valor social y público de su propuesta. El Castella ha formado a miles de costarricenses que han destacado en las artes, las letras y las ciencias.

Arnoldo Herrera también desarrolló una fructífera labor como gestor cultural. Fue un incansable impulsor de la ópera nacional, a finales de los años 80 dirigió la Orquesta Sinfónica del Sinart y grabó 75 conciertos con lo más selecto del repertorio nacional e internacional.

A lo largo de su vida recibió numerosos reconocimientos que celebraron su aporte al país, entre ellos el Premio Áncora en Música, en 1977, el reconocimiento como personaje de la década en música por el Colegio de Periodistas, en 1989, y el Premio Nacional de Cultura Magón, en 1991. En honor a su legado, el teatro del Conservatorio de Castella lleva su nombre, como testimonio permanente de su invaluable contribución. Estos reconocimientos fueron el eco del agradecimiento de un país que, gracias a él, veía florecer su sensibilidad artística.

Al fallecer, en 1996, don Arnoldo dejó una huella profunda en la cultura y la educación costarricense. Su vida y su obra pública, plasmada en un teatro en La Sabana y el colegio en Barreal de Heredia, construidos con los impuestos del pueblo costarricense, continúan siendo ejemplo de cómo el arte, cuando se integra con visión y compromiso social, transforma generaciones y enriquece el espíritu del país.

Al declararlo benemérito de las artes patrias, reafirmamos que Costa Rica es un país que honra a quienes dedican su vida al servicio cultural de su pueblo.

El legado de don Arnoldo seguirá vivo cada vez que un joven descubra el poder transformador del arte. Los descendientes de don Arnoldo y la comunidad del Conservatorio de Castella nos comprometemos a continuar y defender su obra y el carácter público de la institución, en beneficio de las nuevas generaciones, sin distinción de clase social, porque, como él mismo enseñó: “Con fe y amor, vivir en paz, en la creación, el arte es nuestro ideal”.

Ángel Herrera Ulloa es hijo de Arnoldo Herrera y profesor en la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional.