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Retrato de Arnoldo Herrera, fundador del Castella y benemérito de las artes patrias, ya está en la Asamblea

El legado de don Arnoldo seguirá vivo cada vez que un joven descubra el poder transformador del arte

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Por Ángel Herrera Ulloa
Arnoldo Herrera, benemérito en artes patrias
Desde muy joven, don Arnoldo demostró poseer talentos excepcionales. Quienes lo conocieron en aquellos años recuerdan a un joven disciplinado, exigente consigo mismo y apasionado por las bellas artes. (Cortesía: Mauricio Herrera U./Cortesía: Mauricio Herrera U.)







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Arnoldo Herrerabenemérito de las artes patriasConservatorio de Castella

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