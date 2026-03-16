Ministro de Cultura deja consejo directivo del Teatro Nacional en medio de investigaciones por daños a patrimonio

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, dejó su representación en el Consejo Directivo del Teatro Nacional desde el 11 de marzo, en medio de una serie de críticas por parte de la ciudadanía y entes especializados por las obras de restauración realizadas que ocasionaron daños irreversibles en las puertas.

Según indicó Rodríguez Vives en una carta remitida a Guillermo Madriz Salas, director del Teatro Nacional, y a los miembros del Consejo Directivo, lo sustituirá Carmen Campos Ramírez, viceministra de Cultura.

El Consejo Directivo es el encargado de establecer las políticas y directrices generales de la institución. Conoce asuntos de interés general y debe autorizar o conocer ciertos procedimientos relativos a la infraestructura, usos externos de la sala y la programación, así como aspectos administrativos.

Los otros integrantes del consejo son Aida Faingezicht Waisleder (conocida como Aida Fishman), Olman Vargas Zeledón, Margaret Grigsby y Esteban Mata. Junto con Rodríguez, fueron llamados a comparecer a la Asamblea Legislativa, así como los funcionarios del departamento de conservación del teatro Óscar Flores y Meysell Loaiza.

Actualmente, la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa investiga los daños provocados en el Teatro Nacional a partir de los informes técnicos emitidos por la Dirección de Patrimonio, que dio a conocer La Nación, en los que se señalan daños irreversibles en las puertas centenarias del inmueble.

Además, la Fiscalía Adjunta Ambiental abrió de oficio una causa por el presunto delito de daño al patrimonio histórico-arquitectónico, contra ignorado. Se tramita bajo el expediente 26-000015-0611-PE.

“La Fiscalía dispuso la realización de una serie de diligencias de investigación para reunir evidencia que permita acreditar la existencia o no de hechos delictivos, así como establecer las personas responsables”, indicó el departamento de prensa del MP.

El 18 de febrero, tras dos recursos de amparo, la Sala Constitucional ordenó la suspensión de obras en las puertas y muros, así como una investigación para determinar a los responsables.

Las obras continúan en otros espacios del teatro.