Revista Dominical

Ministro de Cultura deja consejo directivo del Teatro Nacional en medio de investigaciones por daños a patrimonio

Asamblea Legislativa llama a comparecer al ministro y al consejo por daños causados al teatro; Fiscalía abrió investigación por los daños en el inmueble patrimonial y símbolo nacional.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Ministro de Cultura Jorge Rodríguez, durante una comparecencia en la Asamblea Legislativa.c
El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, presidía el Consejo Directivo del Teatro Nacional. (Alonso Tenorio)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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