Diputados remiten al Ministerio Público caso por ‘daños irreversibles’ en el Teatro Nacional

La Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público aprobó una moción para remitir al Ministerio Público un informe sobre daños irreversibles ocasionados al intervenir puertas y otras estructuras del Teatro Nacional de Costa Rica.

La moción fue respaldada por unanimidad de los siete diputados que integran el órgano legislativo y contempla el envío del acta de la sesión de este lunes al ente fiscal, tras las intervenciones realizadas y ante la configuración de posibles delitos, sin especificar cuáles podrían ser.

En la sesión compareció el exdirector del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Diego Meléndez, quien expuso los daños que habría sufrido el Teatro Nacional como consecuencia de las obras de mejora realizadas en el inmueble.

La presidenta de esa comisión, la liberacionista Dinorah Barquero, le consultó a la diputada y abogada Gloria Navas si los hechos acusados podrían constituir delito.

A lo que Navas responde: “Nosotros tenemos aquí la constancia clarísima de que se cometió un delito, con la información que trae (Meléndez). De tal manera, que sí tendríamos suficientes elementos de juicio para comunicar el hecho como tal. Se está violando el artículo 50 de la ley especial; debe intervenir el Ministerio Público y nosotros formalizar la comunicación como una denuncia”.

Meléndez afirmó que fue contactado por la Fiscalía Agrio-Ambiental, ya que —según indicó— existe una causa penal abierta en relación con el caso.

La Nación remitió consultas a la Fiscalía, sin embargo, al cierre de edición se encontraban en trámite.

Daños

Los daños ocasionados al Teatro Nacional, patrimonio de Costa Rica, fueron confirmados por la Sala Constitucional y el propio director de Patrimonio.

Las puertas de madera tallada del Teatro Nacional, que datan del origen del edificio (1897), viajaron amarradas con una cuerda, sin acolchado u otro tipo de protección, y montadas una sobre otra en un pick-up para su restauración, tal y como denunciaron usuarios de redes sociales en su momento.

Un par de puertas del Teatro Nacional fueron trasladadas en un pick-up. (Redes sociales/Redes sociales)

Se confirmó, además, que regresaron al inmueble patrimonial y símbolo nacional con “daños irreversibles”.

Así lo señaló José Fernando Madrigal Fallas, director de la Dirección de Patrimonio Cultural (DPC), en uno de los informes que realizó la institución ante un recurso de amparo que frenó la intervención de las puertas del teatro: dos del costado norte y dos del costado sur.

Por este caso, la Sala acogió un recurso de amparo por los “daños irreversibles” en elementos históricos del inmueble patrimonial.

Los magistrados acogieron el recurso por unanimidad debido a la “falta de coordinación, deber de cuidado y fiscalización en las obras de restauración aludidas”.

El órgano también le ordenó a Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud; José Fernando Madrigal Fallas, director de la Dirección de Patrimonio Cultural (DPC) y Guillermo Madriz Salas, director del Teatro Nacional, que deben concluir el proceso administrativo para determinar las responsabilidades disciplinarias del caso en un plazo de dos meses.

Asimismo, se ordenó la suspensión inmediata de las obras tanto en las puertas como en las piedras de los muros perimetrales del teatro.

En una respuesta previa a la resolución, Guillermo Madriz, director del Teatro Nacional, le dijo a la Sala el 7 de enero de 2026 que “no existe un pronunciamiento técnico documentado que confirme daños irreversibles o futuros. La intervención se mantiene bajo seguimiento institucional, con registros de observaciones, solicitudes de información e informes técnicos, incorporando ajustes cuando corresponde”.

Puertas con desajuste en la parte inferior (izq) y presencia de grumos, molduras saturadas de laca y tornillos (der) (Cortesía/Cortesía)

Aunque Madriz reconoció el traslado de un par de puertas del teatro en un pick-up y que esa modalidad de transporte “no corresponde al procedimiento aprobado y se realizó sin autorización del TNCR”, “no se observaron daños asociados a dicho traslado” en una revisión posterior.

El Teatro Nacional cuenta con su propio departamento de conservación, conformado por dos funcionarios.

Pérdida de moldura a causa de exceso de masilla, lija excesiva o laca. (Cortesía/Cortesía)

Según consta en las imágenes captadas durante tres inspecciones realizadas por la DPC entre noviembre y diciembre de 2025, a las puertas se les aplicó masilla plástica automotriz y un lijado inadecuado, por lo que ahora tienen deformaciones en la moldura y fallas en el cierre.

La Dirección de Patrimonio Cultural es la entidad responsable de velar por el resguardo del patrimonio arquitectónico del país, que incluye el Teatro Nacional (inaugurado en 1897 y nombrado símbolo nacional en 2018).

Ambas instituciones son parte del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), responsable máximo de la conservación del patrimonio en Costa Rica.