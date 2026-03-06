Revista Dominical

Miembro del Consejo Directivo del Teatro Nacional sobre traslado de puertas en pick-up: ‘A mí no me impactó’

Integrante del consejo habla sobre las intervenciones en las puertas, muros y ‘foyer’ del Teatro Nacional. Fiscalía abrió de oficio una investigación por los daños en el inmueble patrimonial.

Por Sofía Sánchez Ramírez
Teatro Nacional, joya arquitectónica de Costa Rica
Las intervenciones realizadas en el Teatro Nacional a finales de 2025 ocasionaron daños 'irreversibles' en el Teatro Nacional, de acuerdo con un informe de la Dirección de Patrimonio. (Rafael Pacheco Granados)







Teatro NacionalPatrimonioFoyer
