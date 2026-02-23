Siguen los daños en el Teatro Nacional: correos internos revelan ‘incremento progresivo del deterioro’ en el ‘foyer’

El inmueble patrimonial del Teatro Nacional continúa presentando daños en su tejido histórico. El más reciente de ellos fue el salón del 'foyer'.

El piso del foyer del Teatro Nacional, uno de los salones más emblemáticos del inmueble patrimonial por su riqueza arquitectónica y ornamental, presenta un “incremento progresivo del deterioro superficial”.

La afectación en este salón, que alberga ornamentos en mármol, oro, bronce y laminado en oro, se extiende al pasillo del segundo nivel del teatro, en donde se presentaron derrames de bebidas y residuos de alimentos, manchas de grasa y marcas circulares asociadas a botellas.

Aunque el área fue intervenida con limpieza, tras una actividad realizada el pasado 11 de febrero, las alteraciones comprometen “su estabilidad material y su lectura estética”.

Así lo señala un reporte técnico preliminar elaborado por el Departamento de Conservación del Teatro Nacional, el cual fue difundido en una cadena de correos con copia a múltiples funcionarios de la institución. La Nación pudo corroborar la veracidad de las comunicaciones, emitidas entre el 27 de enero y el 16 de febrero.

Este diario consultó al Teatro Nacional y al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) si este reporte ha sido terminado y si ya se cuenta con una versión final del mismo, pero al cierre de edición de esta nota, no se ha obtenido respuesta.

En las últimas semanas, el Teatro Nacional ha afrontado críticas por parte de la ciudadanía y entes especializados por las intervenciones de restauración realizadas en el inmueble. El 18 de febrero, tras dos recursos de amparo, la Sala Constitucional ordenó la suspensión de obras en las puertas y muros, así como una investigación para determinar a los responsables.

Fotografía tomada tras una actividad realizada el 11 de febrero en el Teatro Nacional, que muestra una mancha en la madera del piso. (Cortesía/Cortesía)

Impacto ‘negativo’ en el Teatro Nacional

Los correos sobre el “deterioro” del foyer amplían que allí se colocan mesas cocteleras sin sistemas de protección en sus apoyos de manera recurrente, lo cual genera “marcas por fricción, compresión y micro impactos” en el piso.

Además, se señala que algunas mesas presentan infestación por comején, lo que provoca “un riesgo significativo de transferencia biológica hacia elementos de madera del inmueble (...) que puede acelerar procesos de biodeterioro en un entorno patrimonial que debe mantenerse bajo criterios preventivos”.

Por otra parte, según muestran las fotografías adjuntadas en la cadena de correos, otra actividad realizada el viernes 23 de enero en el Teatro Nacional generó un presunto deterioro en la alfombra de la esquina norte del pasillo del segundo piso.

“El incremento en la frecuencia de actividades y la falta de cumplimiento del protocolo vigente de uso del edificio están generando un impacto negativo progresivo sobre el espacio, afectando tanto su integridad material como su valor patrimonial”, agrega el reporte preliminar.

Fotografía tomada después de la actividad del 23 de enero en el Teatro Nacional, en la alfombra de la esquina norte del segundo piso. (Cortesía/Cortesía)

Foyer fue restaurado en 2024

Durante 14 meses, de mayo de 2023 a diciembre de 2024, el foyer del Teatro Nacional fue convertido en un taller de restauración, pues allí especialistas trabajaron en la restauración y preservación de 217 piezas patrimoniales, incluidas obras de mármol, yesería y laminado de oro.

Este proyecto, que tuvo una inversión de ¢242 millones, incluyó la limpieza mecánica en seco con ayuda de brochas, la limpieza química, la reparación de las fracturas de los ornamentos y el proceso de laminado de oro en cada una de las piezas.

Si bien el piso del segundo nivel del teatro no corresponde al acabado original del edificio, sí posee un alto valor histórico y cultural por formar parte del tejido material del inmueble, tal y como lo establece el reporte preliminar de la Dirección de Conservación.