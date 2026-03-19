El País

Miembro de junta del Teatro Nacional contradice a director de Patrimonio ante la Asamblea: ‘No les pasó nada a las puertas’

‘Las palabras a veces suenan demasiado profundas’, afirma Aida Fishman ante comisión de la Asamblea Legislativa sobre ‘daños irreversibles’ que certificaron Patrimonio y Sala IV.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Un par de puertas del Teatro Nacional fueron trasladadas en un pick-up.
Un par de puertas centenarias del Teatro Nacional fue trasladado en un pick-up en octubre de 2025. (Redes sociales/Redes sociales)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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