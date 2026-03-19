Revista Dominical

Miembro de junta del Teatro Nacional dice que responsabilidad por posibles daños sería compartida entre empresa, inspectores y Patrimonio

La Dirección de Patrimonio emitió un informe en diciembre de 2025, revelado por ‘La Nación’, que alertó sobre daños causados en las puertas y muros del inmueble.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Teatro Nacional, joya arquitectónica de Costa Rica
Las obras de restauración en el Teatro Nacional que generaron daños irreversibles en las puertas se realizaron entre octubre y noviembre de 2025. (Rafael Pacheco Granados)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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