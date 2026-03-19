Miembro de junta del Teatro Nacional dice que responsabilidad por posibles daños sería compartida entre empresa, inspectores y Patrimonio

Las obras de restauración en el Teatro Nacional que generaron daños irreversibles en las puertas se realizaron entre octubre y noviembre de 2025.

Olman Vargas, miembro del Consejo Directivo del Teatro Nacional, aseguró que la responsabilidad técnica de los daños irreversibles causados en el inmueble podría recaer de manera compartida entre la empresa constructora Reyco, los inspectores del teatro y la Dirección de Patrimonio Cultural (DPC). Así lo declaró en la Asamblea Legislativa, donde fueron llamados a comparecer miembros del consejo y jerarcas de Cultura.

“Parte de la investigación en este momento es si tanto la empresa constructora como los inspectores cumplieron o no con sus responsabilidades”, expresó Vargas, exdirector del Colegio Federado de Arquitectos e Ingenieros (CFIA), durante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de este jueves 19 de marzo.

“La figura que tenemos es una empresa constructora, que es la responsable de las obras que se van dando, y unas figuras de inspección, que son los funcionarios del teatro en este momento, don Oscar (Flores) y doña Meysell (Loaiza), y el funcionario de Patrimonio, ya sea el director o el que se determine”, añadió.

Actualmente se mantiene en curso una investigación para determinar las responsabilidades disciplinarias de las intervenciones, luego de que la Sala Constitucional le ordenara a Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud; José Fernando Madrigal Fallas, director de la Dirección de Patrimonio Cultural (DPC) y Guillermo Madriz Salas, director del Teatro Nacional, concluir el proceso administrativo en un plazo de dos meses.

La Asamblea Legislativa también investiga los daños provocados en el Teatro Nacional a partir de los informes técnicos emitidos por la Dirección de Patrimonio, que dio a conocer La Nación, y la resolución que emitió la Sala Constitucional para detener las obras y determinar a los responsables de los daños.

Además, la Fiscalía Adjunta Ambiental abrió de oficio una causa penal por los daños ocasionados al intervenir las puertas y otras estructuras del Teatro Nacional.

La causa se tramita contra ignorado dentro del expediente 26-000015-0611-PE y se investiga el presunto delito de daño al patrimonio histórico-arquitectónico.

Un par de puertas centenarias del Teatro Nacional fue trasladadas en un pick-up en octubre de 2025. (Redes sociales/Redes sociales)

Más debate por el Teatro

En la audiencia de este jueves también comparecen los miembros del Consejo Directivo Aida Fishman, Margaret Grigsby y Esteban Mata, así como el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, quien presidió el cuerpo hasta el 11 de marzo.

El Consejo Directivo es el encargado de establecer las políticas y directrices generales de la institución. Conoce asuntos de interés general y debe autorizar o conocer ciertos procedimientos relativos a la infraestructura, usos externos de la sala y la programación, así como aspectos administrativos.

Puertas del Teatro Nacional con desajuste en la parte inferior (izq) y presencia de grumos, molduras saturadas de laca y tornillos (der). (Cortesía/Cortesía)

Daños en las puertas

En respuesta a un recurso de amparo que frenó la intervención de las puertas del teatro (dos del costado norte y dos del costado sur), José Fernando Madrigal Fallas, director de Patrimonio, señaló en un informe del 20 de diciembre de 2025 los daños que presentaron las puertas centenarias del inmueble.

“El daño está hecho y como se indica es un daño irreversible, en el sentido que se debe nuevamente lijar todas las puertas y quitar los excedentes pudiendo dañar el tejido histórico de las puertas”, apuntó Madrigal en el informe enviado al despacho del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, incluido en un expediente al cual tuvo acceso La Nación.

Según consta en las imágenes captadas durante tres inspecciones realizadas por la DPC entre noviembre y diciembre de 2025, a las puertas se les aplicó masilla plástica automotriz y un lijado inadecuado, por lo que ahora tienen deformaciones en la moldura y fallas en el cierre.