Crisis en Aviación Civil: fallas operativas, renuncias y nota reprobatoria marcaron último año

Fallas operativas, salidas y una evaluación internacional negativa evidencian deterioro de la gestión en Aviación Civil

Por Juan Fernando Lara Salas
Aeropuerto Juan Santamaría
Aviones en plataforma en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, principal terminal aérea de Costa Rica, que ha enfrentado incidentes operativos este 2025. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







