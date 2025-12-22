El País

Actas y oficios contradicen versión del director de Aviación Civil, Marcos Castillo, sobre auditoría de la OACI

Actas, un oficio y declaraciones bajo juramento evidencian contradicciones de Marcos Castillo sobre notas preliminares de auditoría de la OACI a Costa Rica

Por Juan Fernando Lara Salas
25/11/2024, San José, Asamblea Legislativa, Comisión de Infraestructura, comparecencia del Director General de la Dirección General de Aviación Civil, Marcos Castillo.
El Director General de Aviación Civil, Marcos Castillo, durante una comparecencia el 25 de noviembre de 2024 ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa. Fotografía: (Jose Cordero)







