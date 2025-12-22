Actas y oficios contradicen versión del director de Aviación Civil, Marcos Castillo, sobre auditoría de la OACI

El Director General de Aviación Civil, Marcos Castillo, durante una comparecencia el 25 de noviembre de 2024 ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa. Fotografía:

Documentos oficiales del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) y de la Dirección General de Aviación Civil evidencian contradicciones en las declaraciones del director general de Aviación Civil, Marcos Castillo Masís, sobre la existencia de resultados preliminares de una auditoría que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) realizó en Costa Rica.

Las inconsistencias quedan reflejadas en dos actas consecutivas del Cetac, fechadas el 23 y el 28 de octubre de 2025, así como en un oficio oficial firmado posteriormente por el propio Castillo, y en sus declaraciones bajo juramento ante diputados de la Asamblea Legislativa.

En la sesión del 23 de octubre de 2025, consignada en el Acta 57-2025 del Consejo Técnico de Aviación Civil, el director general de Aviación Civil expuso al CETAC el estado de la auditoría USOAP-CMA de la OACI, sin dejar constancia de impedimentos para brindar información ni de una negativa a referirse a los resultados preliminares del proceso.

“El señor Marcos Castillo Masis indicó que, de momento, el proceso avanza de forma satisfactoria”, señala textualmente esa acta donde, además, indicó que incluso sí podría brindar información preliminar en cuestión de días.

En referencia a Castillo, el texto dice que: “Comentó que se ha iniciado el proceso, pero que para el martes podría brindar un comentario más amplio y detallado sobre los resultados”.

En esa intervención, el jerarca no planteó una imposibilidad de informar, solo una limitación temporal mientras obtenía más información.

Cinco días después, cambia la versión

No obstante, en la sesión del 28 de octubre, registrada en el Acta 58-2025, Castillo adoptó una postura distinta.

El ajuste sobrevino luego de que otro integrante del Consejo, Édgar Zamora Muñoz, manifestara preocupación por la auditoría de la OACI y expresara que otros integrantes del Cetac se sentían igual.

Por eso, Zamora propuso una actualización de la auditoría para la siguiente sesión, incluidos avances, aspectos positivos y cualquier dificultad de coordinación con los enviados de la OACI.

Fue luego de esa intervención que Castillo afirmó que no podía entrar en detalles sobre la auditoría, ni hacerse pública ninguna información hasta contar con un “documento oficial.

Ni siquiera informar aspectos generales, como el número de preguntas avanzadas o pendientes.

Incluso mencionó que, en ese momento, no existía ningún documento preliminar. Sin embargo, en esa misma sesión agregó que un informe preliminar estaría disponible aproximadamente una semana después.

De todos modos, según consta en el acta, Efraím Zeledón, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y quien presidía la sesión, consultó a Castillo si no podía atender el pedido de Zamora Muñoz de actualizar cómo iba el proceso de evaluación.

“El señor Marcos Castillo Masis indicó que, puntualmente, no es posible atender la solicitud, ya que la auditoría se encuentra en proceso de investigación y, hasta no contar con un documento oficial, no puede hacerse pública ninguna información al respecto”, se lee textualmente en esa otra acta.

El pasado 15 de diciembre, La Nación envió consultas a Marcos Castillo Masís. Se le consultó por qué el 23 de octubre indicó que podía brindar información preliminar y el 28 de octubre aseguró que no podía divulgar nada.

También qué cambió en ese lapso de cinco días, cuando la auditoría estaba en su fase final y si reconocía la diferencia entre no contar con un documento preliminar escrito y sí haber recibido resultados preliminares en la reunión de cierre.

Al cierre de esta edición, Castillo no había respondido a las consultas.

El área de prensa de la DGAC indicó el 16 de diciembre que confirmó la recepción de las consultas de este diario y añadió que: “se encuentra en gestión con los responsables de la información correspondiente”. Al momento de divulgarse esta información, tampoco había respondido.

Oficio de resultados preliminares

Al cabo de 22 días, el 20 de noviembre de 2025, Castillo firmó y remitió al CETAC el oficio DGAC-DG-OF-2406-2025, titulado Informe preliminar sobre auditoría USOAP-CMA-OACI.

Allí, el director informó que la auditoría concluyó en sitio el 4 de noviembre y que, durante la reunión de cierre, el auditor líder de la OACI presentó resultados preliminares de implementación efectiva, con porcentajes específicos por área.

El oficio detalla que la evaluación analizó los ocho elementos críticos del sistema de supervisión de la seguridad operacional, que —según el propio Castillo— constituyen “los pilares fundamentales que cada Estado debe asegurar para garantizar el adecuado nivel de vigilancia y control de la seguridad en la aviación civil”.

De acuerdo con el documento firmado por Castillo, Costa Rica obtuvo en rendimiento general una calificación de 88,3% y en resultado general actual; un puntaje de 63,5% de 100% posible.

El oficio explica que el rendimiento general mide la capacidad de supervisión del Estado con base en todas las preguntas de la auditoría, mientras que el resultado general actual corresponde al promedio de los puntajes por área.

Bajo juramento ante diputados

Castillo aseguró bajo juramento ante la Comisión Especial de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, el 24 de noviembre de 2025, que la información divulgada por la prensa el 19 de noviembre sobre una baja calificación de Costa Rica había sido sacada de contexto, era “errónea y falsa” y correspondía a una comunicación “no válida ni oficial”.

Cuando se le preguntó por qué no aclaró la situación a los medios para evitar un posible daño reputacional al país, el funcionario afirmó que las consultas lo habían sacado de contexto, ya que —según indicó— la OACI no había publicado el informe.

El oficio DGAC-DG-OF-2406-2025 confirma que la información sobre los resultados preliminares fue comunicada al Estado por el auditor líder, aunque no se tratara del informe final.

A Castillo también se le consultó de dónde provienen los porcentajes consignados en el oficio DGAC-DG-OF-2406-2025 del 20 de noviembre. Además, si al comparecer bajo juramento ante los diputados, ya había firmado ese oficio.