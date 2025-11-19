Costa Rica reprobó evaluación de seguridad aérea de la OACI: ¿Qué significa esto para el país?

Vista del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, principal sede de tráfico aéreo de Costa Rica. El país reprobó la más reciente evaluación de vigilancia de la seguridad aérea.

Costa Rica sufrió una fuerte caída en la vigilancia de la seguridad aérea en el 2025. El país reprobó la más reciente evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), agencia especializada de Naciones Unidas (ONU).

Esto significa que el Estado no está ejerciendo una vigilancia satisfactoria de la seguridad operacional, lo que puede traer consecuencias negativas al país.

La OACI es la responsable del Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP), que evalúa si los Estados implementan de manera efectiva de los estándares y técnicas de la navegación aérea internacional.

Costa Rica obtuvo un puntaje de apenas un 61,7%, por debajo del umbral mínimo de seguridad del 75% exigido por la OACI para una vigilancia efectiva. Así consta en el reporte Estado de implementación efectiva (EI) para el cuarto trimestre de 2025 de la OACI del programa USOAP publicado este mes.

La EI mide hasta qué punto el país está aplicando las normativas de la OACI.

La caída en la calificación contrasta marcadamente con resultados obtenidos en la auditoría anterior del 2017, cuando la calificación rondaba 76.7%, según datos de la OACI.

Entre ambos análisis, la seguridad aérea de Costa Rica retrocedió casi 15 puntos porcentuales.

La baja calificación otorgada en el Estado de implementación efectiva (EI) para el cuarto trimestre de 2025 de la OACI del programa USOAP llega casi un mes después de que, el pasado 22 de octubre, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), recibiera a los auditores de la OACI.

Poco antes de las 9 a.m. de este miércoles, La Nación pidió criterios tanto a Efraím Zeledón Leiva, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), como a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), sobre la caída.

Al momento de esta publicación, las autoridades permanecían sin referirse a ese cambio en la calificación.

En el análisis de 2017, Costa Rica mostraba un desempeño consistentemente más alto en las ocho áreas críticas de seguridad. Por ejemplo, recibió altos puntajes en Organización (95%), Servicios de Navegación Aérea (90%) y Operaciones (87%).

Posibles efectos para el país

Una baja calificación en el USOAP de la OACI puede tener serias implicaciones para un país, desde afectar su imagen internacional hasta su economía.

Ese tipo de notas suele influir en la clasificación que otorga la Administración Federal de Aviación del gobierno de Estados Unidos (FAA) bajo su Programa de Evaluación de Seguridad Operacional de la Aviación Internacional (IASA).

Si un país es degradado a Categoría 2, sus aerolíneas no pueden iniciar nuevos servicios a los Estados Unidos y tampoco agregar nuevas rutas o equipos a los servicios existentes.

Costa Rica ostenta la categoría 1 de la FAA desde principios de 2021, lo que significa que su autoridad de aviación civil cumple con los estándares internacionales de seguridad.

El país recuperó este estatus tras haber sido degradada a categoría 2 en 2019 precisamente por incumplir con los estándares de la OACI.