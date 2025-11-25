El País

Pilotos y usuarios denuncian caos operativo en el Tobías Bolaños por nuevas políticas administrativas

Grupo afirma que nuevas políticas en el aeropuerto generan caos operativo, afectan a más de 1.000 trabajadores y afectarían seguridad aérea

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Quejas por operación en Aeropuerto Tobías Bolaños







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Aeropuerto Tobías BolañosAOPA Costa RicaAviación general Costa RicaRestricciones aeropuerto PavasAviación Civil
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.