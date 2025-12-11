El País

Aviación Civil prohíbe vuelos nocturnos: ¿quién asume la responsabilidad por las vidas?, cuestionan pilotos

Prohibición de Aviación Civil genera reclamos de operadores de vuelos privados por impacto en evacuaciones médicas urgentes

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Aeropuerto Juan Santamaría, amanecer
Desde el pasado 9 de octubre, están prohibidos los vuelos nocturnos en los aeródromos ubicados en zonas remotas del país. La medida fue adoptada por la Dirección General de Aviación Civil. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Aviación CivilVuelos nocturnos Costa RicaAviación Civil DGACProhibición vuelos nocturnosVuelos ambulanciaVuelos médicos
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.