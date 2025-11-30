Oficio de Aviación Civil revela resultado preliminar de auditoría de OACI que bajaría nota en seguridad aérea del país

El director de Aviación Civil acudió a la comisión que investiga el Caso Pista Oscura pero evitó referirse a los cuestionamientos sobre el estado del aeropuerto de Liberia.

Un documento firmado por el director de Aviación Civil, Marcos Castillo Masís, dio a conocer el resultado preliminar de la auditoría realizada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), agencia especializada de Naciones Unidas (ONU), el cual señala una caída en la calidad de la operación aérea del país.

Los detalles de la evaluación fueron compartidos por Castillo mediante el oficio DGAC-DG-OF-2406-2025, a los miembros del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac), el pasado 20 de noviembre, un día después de que se revelara una presentación con la evaluación aún pendiente, la cual fue posteriormente retirada de la página de la OACI.

Pese a que ya conocía los datos, el jerarca aseguró el lunes anterior ante los diputados de la Comisión de Infraestructura, que la información que trascendió el 19 de noviembre, lo había tomado fuera de contexto y que la versión que había sido divulgada por los medios era “errónea y falsa”. Agregó, además, que se trataba de una comunicación “no válida, ni oficial”.

Incluso, cuando durante la comparecencia se le cuestionó por qué no aclaró la situación a los medios de comunicación que le consultaron sobre el tema para así evitar un daño reputacional para el país, el funcionario aseguró que las consultas lo sacaron de contexto, porque sabía que la OACI no había publicado el informe.

El documento remitido por Marcos Castillo detalló a los miembros del Cetac el resultado que le presentó el auditor, al terminar la evaluación en el país. (Cap/Captura de documento.)

“Entonces, yo estoy tratando no de preocuparme, sino de ocuparme en buscar una respuesta de la OACI. Yo lo que le digo a los señores periodistas cuando me llaman es ‘comuníquese con mi encargada de prensa para todo’ y dirigirlo por ahí, porque si yo me pongo a atender a todos, o me ocupo de la prensa o me ocupo de buscar una solución al país (...) no es que yo me escondiera ni mucho menos, ¿para qué? En una auditoría no hay nada que esconder. La auditoría es una herramienta de mejora”, aseguró.

El lunes 24 de noviembre, horas antes de la comparecencia, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), emitió un comunicado en el que señalaban que la publicación de la presentación por parte de la OACI se originó por error, pues la auditoría no estaba completa.

Por esa causa, afirmó la entidad, ya la información había sido retirada del sitio web de esa organización.

¿Qué dice el oficio?

A pesar de esas aclaraciones, el documento compartido por Marcos Castillo señala que el país obtuvo una nota de 63,5, información que recibió del “auditor líder” de esta evaluación de la OACI.

Según informó el director de Aviación Civil en ese oficio, la evaluación del Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (Usoap) por sus siglas en inglés) concluyó en sitio el 4 de noviembre.

Ese proceso, precisa el oficio, contempló el análisis de los ocho “elementos críticos” del sistema de supervisión de la seguridad operacional exigido por la OACI.

Dicho por el mismo Castillo, estos elementos constituyen “los pilares fundamentales que cada Estado debe asegurar para garantizar el adecuado nivel de vigilancia y control de la seguridad en la aviación civil”.

¿Cuál fue la nota?

En el informe preliminar, se detalla que el país obtuvo los siguientes puntajes:

Departamento Legal: 61,9

Organización: 54,55

Licencias al Personal: 39,24

Operaciones: 37,93

Aeronavegabilidad: 87,88

Investigación de Accidentes: 62,65

Servicio de Navegación Aérea: 74,36

Supervisión de Aeródromos: 75,2

Se indicó además que el auditor les informó de que el rendimiento general de la evaluación dio como resultado un 88,3% y el resultado general actual de la medición fue el citado 63,5%.

El primero de esos resultados, corresponde a las capacidades de supervisión de la seguridad de un Estado cuando se mide a través de todo el conjunto de preguntas que se aplican en la auditoría.

Entretanto, el segundo resultado sale del promedio de los puntajes obtenidos en las categorías antes mencionadas para valorar el cumplimiento de esas medidas de supervisión.

Plan de acción

En la carta enviada a la Junta Directiva del Cetac, el director de Aviación explicó además que la OACI tendría 90 días a partir del último día de evaluación en sitio para entregar el proyecto de informe al Estado, con los resultados.

Luego, se fijarían otros 45 días para la entrega de comentarios sobre dicho documento por parte del Estado y 30 días después se presentaría el informe definitivo.

Finalmente, el país dispondría de 45 días más para presentar las medidas correctivas.

En ese documento, Castillo le indicó a los miembros del Consejo Técnico de Aviación Civil que la información proporcionada era confidencial. Aclaró que el auditor no le entregó un informe preliminar, sino que únicamente le expuso el proceso que debería seguir el país.

Castillo también destacó en el documento que durante la evaluación el país no recibió ninguna “preocupación significativa de seguridad”, las cuales representan deficiencias graves en la supervisión de la seguridad por parte del Estado.

El oficio concluyó indicando que ya se estaba trabajando con todas las unidades involucradas en la preparación de los planes de acción correctivos.

A pesar de los resultados de la auditoría, tanto durante la comparecencia ante los diputados como en un comunicado de prensa divulgado por el MOPT, las autoridades insistieron en que no existía nota mínima para superar o no la auditoría.

“Es falso que la nota mínima de la auditoría sea un 75. La OACI no pone notas mínimas, no existe una nota mínima ni máxima. La OACI no establece ese tipo de resultados en las auditorías”, aseguró Castillo.

Fernando Naranjo Villalobos, quien es el actual gerente de la aerolínea Volaris y además posee experiencia en el campo de la aviación civil, aseguró que, contrario a lo asegurado por las autoridades, la nota otorgada por la OACI sí debería ser motivo de alerta, pues si bien no representa una descalificación, podría acarrear que los países tomen acciones adicionales respecto a Costa Rica.

Por ejemplo, dijo, la Administración Federal de Aviación del Gobierno de Estados Unidos (FAA) podría considerar la necesidad de hacer una evaluación adicional, y si los campos de mejora no han sido atendidos, podrían incluso encontrarse en el riesgo de suspensión de operaciones provenientes de ese país.

Las operaciones, aeronavegabilidad y supervisión de aeropuertos son aspectos evaluados por la OACI. En la imagen, la pista del Juan Santamaría. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Naranjo también llamó la atención respecto a las notas otorgadas en cada una de las áreas de evaluación, pues según explicó el hecho de que las operaciones obtengan el puntaje menor (37,9%) representa una de las mayores alertas, pues en esta se incluirían temas como el funcionamiento de los aeropuertos, vigilancia y procesos.

“La operación es todo en aviación. Eso es el corazón porque podemos salir muy bien en cosas que no son tan importantes, pero la parte más importante es la parte operativa y esa es la clave. La operación es el punto central de la evaluación. Sería un gran error de las autoridades tomar este informe de manera liviana”, apuntó.

Para Naranjo, aunque se trate de un informe preliminar, no significa que la nota vaya a cambiar, pues ese fue el resultado que sacó el país con base en lo que evaluaron los auditores y ahora dependerá de que se cumplan los procesos de mejora para atender esas falencias.

La Nación dirigió consultas al director de Aviación Civil para conocer cuándo se realizó la presentación del informe preliminar por parte del auditor de la OACI, así como las razones por las que brindó las citadas declaraciones a los diputados, pese a que ya conocía los resultados, pero al cierre de esta publicación la consulta seguía en trámite por medio de la encargada de prensa.