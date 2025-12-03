Confirman dos renuncias en cúpula de Aviación Civil: sin confianza es difícil ejercer con transparencia, dice una exdirectiva

Dos miembros del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) renunciaron a sus cargos. Se trata de Danielle Jenkins Bolaños, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), y José Rosales Salas, representante ingeniero del gobierno.

Según Jenkins, su renuncia es efectiva a partir del 5 de diciembre de 2025. “Mi renuncia obedece a razones profesionales que, a mi criterio, afectan las condiciones necesarias para el adecuado ejercicio del cargo. Manifiesto con respeto, pero con firmeza, que la confianza es un pilar esencial de cualquier órgano responsable de velar por la seguridad operacional y el cumplimiento normativo.

“Cuando dicha confianza se ve comprometida, también lo hace la capacidad del órgano para ejercer sus competencias con la transparencia, solidez técnica y responsabilidad que el país merece”, dijo la representante del sector empresarial, quien agregó que dará más detalles en su informe de fin de gestión.

Por su parte, Rosales explicó que su dimisión es efectiva a partir del 19 de diciembre del 2025. Señaló que su decisión “obedece a motivos estrictamente personales“.

El Cetac se compone de siete miembros, tras esta renuncia quedarían cinco representantes.

Baja en la calificación de la OACI

El pasado 19 de noviembre, se anunció que Costa Rica sufrió una fuerte caída en la vigilancia de la seguridad aérea en el 2025. El país reprobó la más reciente evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), agencia especializada de Naciones Unidas (ONU).

Esto significa que el Estado no está ejerciendo una vigilancia satisfactoria de la seguridad operacional, lo que puede traer consecuencias negativas al país.

La OACI es la responsable del Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP), que evalúa si los Estados implementan de manera efectiva de los estándares y técnicas de la navegación aérea internacional.

Costa Rica obtuvo un puntaje de apenas un 61,7%, por debajo del umbral mínimo de seguridad del 75% exigido por la OACI para una vigilancia efectiva. Así consta en el reporte Estado de implementación efectiva (EI) para el cuarto trimestre de 2025 de la OACI del programa USOAP publicado este mes.

Un día después, el 20 de noviembre, Luis Diego Saborío Soto presentó su renuncia como subdirector de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), menos de cuatro meses después de haber asumido el cargo.