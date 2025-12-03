El País

Confirman dos renuncias en cúpula de Aviación Civil: sin confianza es difícil ejercer con transparencia, dice una exdirectiva

Hace pocas semanas, Costa Rica reprobó la más reciente evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

Por Sebastián Sánchez y Juan Fernando Lara Salas
Aeropuerto Juan Santamaría Alajuela,
Vista del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, principal sede de tráfico aéreo de Costa Rica. Renuncian dos miembros del Cetac. (Alonso Tenorio)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

