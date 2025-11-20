El País

Renuncia subdirector de Aviación Civil, Luis Diego Saborío, al día siguiente de revelarse caída en vigilancia de seguridad aérea de Costa Rica

Salida ocurre a menos de cuatro meses de asumir cargo en un contexto de señalamientos de la OACI al país por seguridad aérea

Por Juan Fernando Lara Salas
10/11/2025, San José, Asamblea Legislativa, comparecencia ante la comisión de Infraestructura del Ministro del MOPT Efraín Zeledón Leiva y miembros del CETAC, para hablar acerca de la autopista del aeropuerto de Liberia.
Luis Diego Saborío Soto presentó su renuncia como subdirector de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Aquí el pasado 10 de noviembre en una comparecencia ante la comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa. Fotografía: (Jose Cordero/José Cordero)







