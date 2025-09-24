Caos en aeropuertos: Aviación Civil sabía que esto podía pasar y al ministro se le advirtió, denuncian controladores aéreos

24/09/2025, Alajuela, Aeropuerto Juan Santa María, fallo de los radares del aeropuerto hace que se cierre el espacio aereo del país.

El Sindicato de Controladores Profesionales de Aproximación de Costa Rica (Siproc) responsabilizó a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) por la crisis que paralizó este miércoles los principales aeropuertos del país, luego de que una falla eléctrica general afectara los equipos de radar y comunicaciones en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.

La interrupción obligó a Aviación Civil a activar una restricción temporal en el espacio aéreo costarricense desde las primeras horas de este 22 de setiembre, con alcance sobre una vasta área de 125 millas náuticas (231 kilómetros) alrededor del centro del territorio nacional.

En varias ocasiones en el pasado, según la organización gremial, los controladores y empresas del sector habían advertido a Aviación Civil y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes sobre la ausencia de personal técnico y de mantenimiento de equipos de radar y comunicaciones bajo un esquema de disponibilidad 24 horas los 7 días de la semana (24/7) en el Juan Santamaría.

La Nación consultó este lunes a la DGAC por qué, pese a las quejas de los controladores, no existen turnos permanentes de mantenimiento para estos equipos estratégicos en la principal terminal aérea de Costa Rica.

Hasta el momento, la institución no se ha referido a esa consulta.

Siproc indicó en su comunicado que, aunque se trabaja para garantizar la pronta reanudación de operaciones, la raíz del problema no es nueva y había sido advertida a la administración y al director del ramo, Marcos Castillo Masís.

La medida que afecta a cientos de pasajeros (muchos turistas extranjeros) fue notificada a través de una NOTAM (Aviso a los Aviadores) e impactó tanto al Santamaría como al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste.

Según el Sindicato de Profesionales en Control de Tránsito Aéreo (Sitecna), la situación se debió “a una falla en el servicio eléctrico que alimenta a los equipos” y no tiene relación con movimientos sindicales.

El gremio afirmó que mantiene una relación estable con la administración de la DGAC y con las autoridades de gobierno. No obstante, insistió en que los problemas ocurridos hoy eran previsibles.

Más señalamientos

Siproc informó este miércoles que, desde junio, había advertido recurrentes fallas en los sistemas de radar y comunicaciones del aeropuerto en reuniones sostenidas con Castillo Masís.

“En dichas instancias, señalamos que estas deficiencias podrían derivar en un apagón total, como la ocurrida recientemente en el Centro de Información de Vuelo”, indicó la agrupación en un comunicado.

El grupo añadió que no estaba dispuesto a continuar trabajando bajo condiciones que atentan contra la seguridad operacional y ponen en peligro vidas humanas.

“Esta situación es insostenible y exige una respuesta inmediata y responsable por parte de las autoridades competentes”, añadió.