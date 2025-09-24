El País

Costa Rica cierra espacio aéreo y suspende todos los vuelos este miércoles por la mañana

Medida afecta tanto al Juan Santamaría como al Daniel Oduber de Liberia desde la madrugada, según confirma una notificación oficial a pilotos y controladores

Por Juan Fernando Lara Salas
24/09/2025, Alajuela, Aeropuerto Juan Santa María, fallo de los radares del aeropuerto hace que se cierre el espacio aereo del país.
Aviones en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Afectación en vuelos este miércoles se extenderá varias horas. Fotografía: (Jose Cordero/José Cordero)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

