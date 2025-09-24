Costa Rica cierra espacio aéreo y suspende todos los vuelos este miércoles por la mañana

Aviones en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Afectación en vuelos este miércoles se extenderá varias horas. Fotografía:

Las autoridades de la Dirección General de Aviación Civil activaron una restricción temporal en el espacio aéreo de Costa Rica por una falla eléctrica general que afectó los controles aéreos del radar del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

La medida, anunciada a través de una NOTAM (Aviso a los Aviadores), afecta una vasta área con un radio de 125 millas náuticas (231 kilómetros) alrededor del centro del territorio nacional, según la indicación oficial a operadores de aeronaves y torres de control.

Esto incluye tanto el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría como el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Liberia (Guanacaste), confirmó la Dirección General de Aviación Civil, cuyos directivos permanecen en la terminal atendiendo la situación.

Personas a la espera de los vuelos por fallas en el radar

La NOTAM, con el identificador A2144/25, entró en vigor a las 5:27 a.m. de este miércoles y se espera que se mantenga activa hasta mediodía de este miércoles.

La restricción, que abarca desde la superficie hasta una altitud ilimitada, se había implementado como medida de precaución para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas ante la inestabilidad en el suministro eléctrico, la cual podría afectar a los sistemas de navegación y comunicación.

Marcos Castillo, director general de Aviación Civil, afirmó que trabajan para resolver la falla y que por el momento le es imposible dar más detalles.

Operadores aéreos consultados por La Nación confirmaron la restricción temporal al arribo y salida de aeronaves debido a una salida temporal de los controles de aviación; incluidos radares para guiar navegación aeronáutica.