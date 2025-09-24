El País

Al menos 48 vuelos desviados, cancelados o demorados por suspensión de tráfico aéreo en Costa Rica

Medida afecta tanto al Juan Santamaría como al Daniel Oduber de Liberia desde la madrugada

Por Juan Fernando Lara Salas
Aeropuerto Juan Santamaría, amanecer
Detalle de aviones en el Aeropuerto Juan Santamaría que este 22 de setiembre se vio afectado en su tráfico aéreo por una falla eléctrica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

