Al menos 48 vuelos desviados, cancelados o demorados por suspensión de tráfico aéreo en Costa Rica

Detalle de aviones en el Aeropuerto Juan Santamaría que este 22 de setiembre se vio afectado en su tráfico aéreo por una falla eléctrica.

Una falla a nivel nacional provocó el cierre del espacio aéreo de Costa Rica, la suspensión temporal de las operaciones aéreas y el retraso o desvío de múltiples vuelos.

La Dirección General de Aviación Civil ordenó el cierre del espacio aéreo nacional desde las primera hora del miércoles y hasta el mediodía. La medida impactó directamente las operaciones del Aeropuerto Juan Santamaría y el Daniel Oduber en Guanacaste.

El nivel de afectación comprende 48 vuelos y un número indeterminado de pasajeros.

Afectación incluye 14 demoras en vuelos de pasajeros llegando al país y en uno de carga. También fue desviado uno comercial a otra terminal de Centroamérica.

Dos vuelos de carga hacia Costa Rica fueron cancelados en sus respectivos aeropuertos en el extranjero, indicó Aeris, empresa gestora del Aeropuerto Juan Santamaría.

A eso se suman 23 vuelos comerciales con demoras en sus salidas previstas hoy de Costa Rica y otros dos de carga con la misma situación. También se canceló la salida de un vuelo de carga desde esa terminal.

A eso se suman demoras en al menos 4 vuelos internos en la terminal doméstica aledaña a la terminal principal.

Entre los vuelos internacionales afectados en las salidas previstas hoy figuran:

American Airlines 304: un vuelo a Miami, con salida a prevista a las 6 a.m.

un vuelo a Miami, con salida a prevista a las 6 a.m. Copa Airlines: un vuelo con destino a Panamá (PTY), programado a las 7 a.m. Del mismo modo, los programados a las 8:49 a.m., 10:08 a.m. y 10:57 a.m.

un vuelo con destino a Panamá (PTY), programado a las 7 a.m. Del mismo modo, los programados a las 8:49 a.m., 10:08 a.m. y 10:57 a.m. Volaris: Dos vuelos, uno a Orlando (MCO) a las 7:30 a.m. y otro a Tulum (TQO), México, a las 8:28 a.m.

Dos vuelos, uno a Orlando (MCO) a las 7:30 a.m. y otro a Tulum (TQO), México, a las 8:28 a.m. United Airlines: Un vuelo a Newark (EWR) con salida a las 12:44 p.m y otro a Houston a las 9:30 a.m.

Un vuelo a Newark (EWR) con salida a las 12:44 p.m y otro a Houston a las 9:30 a.m. Aeromexico: un vuelo a Ciudad de México (MEX), con salida a las 8:05 a.m.

un vuelo a Ciudad de México (MEX), con salida a las 8:05 a.m. Avianca: dos vuelos a Cancún con escala en Guatemala.

dos vuelos a Cancún con escala en Guatemala. Air Canada: Un vuelo a Toronto (YYZ) que era para las 8 a.m.

Un vuelo a Toronto (YYZ) que era para las 8 a.m. Spirit Airlines: Dos vuelos, con destino a Orlando (MCO) a las 11:37 a.m. y a Fort Lauderdale (FLL) a las 12:35 p.m.

Afectación en Liberia

Lizeth Valverde, Gerente de Operaciones de Guanacaste Aeropuerto, confirmó que el espacio aéreo está cerrado y como resultado, un vuelo de Alaska Airlines (AS1372), procedente de Los Ángeles y con 140 pasajeros a bordo, tuvo que ser desviado a Guatemala. Del mismo modo, un vuelo previsto de esa aerolínea saliendo de Liberia esta mañana se suspendió.

Valverde indicó que los próximos vuelos programados están previstos a partir de las 11:44 a.m., y se estará proporcionando nueva información a medida que la situación evolucione.