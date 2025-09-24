Esto dice Aviación Civil sobre suspensión de tráfico aéreo en Costa Rica

24/09/2025, Alajuela, Aeropuerto Juan Santa María, fallo de los radares del aeropuerto hace que se cierre el espacio aereo del país.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) informó que se presentó una falla eléctrica en los sistemas de radar del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela, lo que obligó a la suspensión temporal de las operaciones en el espacio aéreo de Costa Rica esta mañana.

El comunicado, emitido este 24 de septiembre de 2025, señala que las operaciones se encuentran suspendidas de momento, y que se trabaja para solucionar la falla a la brevedad posible y normalizar las operaciones.

La DGAC ha reiterado su compromiso con la seguridad operacional, la cual constituye la máxima prioridad de la institución.

La Nación consultó a la DGAC por qué pese reiteradas quejas del gremio de controladores aéreos y empresas del sector, no existen roles de trabajo 24 horas los siete días de la semana para personal técnico y de mantenimiento de equipos de radar en el Aeropuerto Juan Santamaría; incluidos los equipos de comunicación.

La entidad permanece sin referirse.

Vuelos afectados por cierre de espacio aéreo

La Nación confirmó en las afueras del Juan Santamaría que muchos pasajeros, sin haberse enterado de la suspensión de vuelos, llegaban por la mañana a la terminal donde se les informaba de los atrasos en sus vuelos.

LEA MÁS: Estos son los vuelos desviados y demorados por falla eléctrica en espacio aéreo de Costa Rica

Por altavoces, Aeris (empresa gestora de la terminal) daba aviso a los afectados de la imposibilidad de cumplir con los vuelos, en tanto persistiera la falla eléctrica que paralizó el tráfico aéreo.