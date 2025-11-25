El País

Director de Aviación Civil investigado en caso ‘pista oscura’ rehusó responder sobre daños prematuros en aeropuerto de Liberia

Marcos Castillo dice desconocer si aerolíneas han condicionado su operación a entrega de datos sobre estado de la pista

Por Patricia Recio
Marcos Castillo.
El director de Aviación Civil acudió a la comisión que investiga el Caso Pista Oscura, pero evitó referirse a los cuestionamientos sobre el estado de la pista del aeropuerto de Liberia. (Asamblea Le/Asamblea Legislativa)







Pista OscuraMarcos CastilloAeropuerto de Liberia
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

