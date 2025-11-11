El País

MOPT: Diferencias entre informe de MECO y supervisora de obras en pista de Liberia son ‘significativas’

Informe de empresa contratada por CNE identificó incumplimientos en 900 metros de la pista

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
10/11/2025, San José, Asamblea Legislativa, comparecencia ante la comisión de Infraestructura del Ministro del MOPT Efraín Zeledón Leiva y miembros del CETAC, para hablar acerca de la autopista del aeropuerto de Liberia.
El ministro de Obras Públicas aseguró este lunes que ya se están haciendo las reparaciones para corregir los puntos donde se identificaron los incumplimientos. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pista de LiberiaMOPTMECO
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.