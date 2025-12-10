Economía

Fiscalía señala que exfuncionario de BCR SAFI fue despedido tras alertar irregularidades en el PEP

Exgerente de Finanzas de BCR SAFI fue despedido tras 16 años de laborar en la subsidiaria del Banco de Costa Rica

Por Luis Enrique Brenes y Óscar Rodríguez
13/02/2024/ recorrido por bancos. Diferentes ángulos de sus fachadas / en la imagen BCR en San José centro / Foto John Durán
BCR SAFI, una subsidiaria del BCR, se ha visto envuelta en la polémica tras la compra del PEP, con aparente sobreprecio, a un grupo empresarial del exdiputado Humberto Vargas Corrales. (John Durán/La Nación)







