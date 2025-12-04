Sugeval y BCR reaccionan a operativos por caso BCR SAFI

Un estudio financiero determinó que el PEP generó pérdidas por $9,41 millones al fondo inmobiliario del BCR SAFI.

La Superintendencia General de Valores (Sugeval) y el Conglomerado Financiero del Banco de Costa Rica reaccionaron ante los allanamientos que efectuó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, la mañana de este jueves por el caso BCR SAFI.

En la causa, que se tramita dentro del expediente 21-000209-1218-PE, se investigan los presuntos delitos de sobreprecio irregular e influencia en contra de la Hacienda Pública, relacionados con actuaciones de la Junta Directiva, el Comité de Inversión, la Junta de Adquisiciones y otros profesionales de la SAFI, respecto de al menos 9 proyectos adquiridos.

El objetivo, confirmó la Fiscalía, era ubicar evidencia, tanto documental como electrónica, en 16 sitios allanados. La documentación incautada resultaría de importancia para la investigación, pues entre los objetivos del Ministerio Público está el decomiso de documentos sobre inversiones realizadas por la Sociedad Administradora dentro y fuera del país, así como contratos y permisos de construcción.

La Superintendencia afirmó que ha participado y colaborado de forma activa de acuerdo con sus facultades legales durante la acción judicial.

“La Sugeval continuará trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio Público en todo lo que requiera”, afirmó.

Al tratarse de un proceso de investigación en curso, la Sugeval explicó que no brindará más detalles o declaraciones sobre el tema.

Por su parte, el Banco de Costa Rica confirmó que la actuación del Ministerio Público se llevó a cabo en el edificio CTIC del BCR, ubicado en Aranjuez, y en las oficinas de BCR SAFI en Torre Cordillera, en Rohrmoser.

“El Conglomerado Financiero BCR ha estado a disposición de las autoridades y ha colaborado en todo momento con la entrega de la información requerida. Toda la documentación se encontraba preparada para ser suministrada cuando así se solicitara, conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de diligencias”, manifestó la entidad.

Además, agregó que ninguno de los edificios intervenidos brinda atención al cliente, por lo que no hubo afectación en los servicios.

Tal como lo manifestó la Sugeval, el BCR indicó que no se referirá al tema, por tratarse de una investigación en curso. No obstante, indicó que se mantendrá a disposición para atender inquietudes de los inversionistas.

Allanamiento en vivienda de exdiputado

Uno de los allanamientos ejecutados este jueves se llevó a cabo en la vivienda del exdiputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Humberto Vargas Corrales.

A Vargas se le investiga por vender inmuebles, supuestamente con sobreprecio, a dos fondos inmobiliarios administrados por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI). Además, la Sugeval presume que dichos negocios fueron riesgosos para miles de inversionistas.

Uno de los casos que de indaga es la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) propiedad de BCR Fondo de Inversión Inmobiliario Dólares. Un Informe de Relación de Hechos elaborado por la Auditoría Interna la Sociedad determinó que BCR SAFI pagó $35,2 millones de más por el PEP, con el dinero de los inversionistas que pusieron recursos en uno los fondos inmobiliarios bajo su administración.

La compra de estas bodegas empresariales se hizo al grupo del exdiputado Vargas Corrales. De acuerdo con la Auditoría, en la operación se incluyeron “edificaciones inexistentes” y se sobrevaloró el perímetro de los predios que eran realmente utilizables, distorsionando “la correcta determinación del valor pericial adecuado al momento de la compra del PEP”.

Además, se indaga la adquisición de siete inmuebles por un monto de $48,8 millones. Los inmuebles están ubicados en Santa Ana, La Uruca, Ciudad Colón, Pavas, en San José; y San Pablo, en Heredia. La Sugeval señaló que entre mayo del 2018 y junio del 2019, antes de la adquisición del PEP, BCR SAFI habría negociado con el grupo empresarial de Vargas Corrales la compra dichas propiedades.

La misma entidad señaló “riesgos potenciales” en la inversión.