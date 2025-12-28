20 conocidas marcas inauguraron locales en Costa Rica en el 2025

Consulte el balance de las nuevas tiendas, expansiones y marcas que llegaron a Costa Rica en el 2025.

A pocos días de que termine el 2025, el mapa comercial del país luce distinto debido al dinamismo de 20 marcas. Nuevas tiendas llegaron por primera vez a Costa Rica y otras cadenas apostaron por crecer, con más locales y mayor presencia en distintas zonas del territorio nacional.

Para identificar estas incorporaciones, La Nación revisó las aperturas y expansiones reportadas durante los últimos 12 meses.

A inicios de abril, la cadena de supermercados PriceSmart inauguró su noveno club en Costa Rica, ubicado en Aguacaliente de Cartago, con una inversión cercana a los $24 millones. El proyecto permitió la creación de 127 empleos directos y unos 200 indirectos, en una zona con alto potencial de desarrollo comercial e industrial.

El establecimiento dispone de un área total de 25.965 metros cuadrados, un piso de ventas de 4.059 m² y 275 espacios de estacionamiento. En el lugar, la empresa ofrece cerca de 2.068 productos, de los cuales aproximadamente 800 provienen de proveedores locales.

Por su parte, mayo registró tres aperturas relevantes.

La primera ocurrió el 12 de ese mes, cuando Librería Internacional inauguró un nuevo local en Plaza Vistana, en Liberia, Guanacaste, y abrió además su tienda de mayor tamaño, con 1.000 metros cuadrados, en el histórico edificio Lehmann, en pleno corazón de la Avenida Central de San José.

Librería Internacional abrió su nueva y más grande tienda en Costa Rica, ubicada en el antiguo edificio de la Librería Lehmann en la Avenida Central. El inmueble fue declarado Patrimonio Histórico y Arquitectónico en 2016. (Alonso Tenorio /Alonso Tenorio)

Días después, el 15 de mayo, la cadena Walmart anunció la apertura de su tienda en Santa Ana Trade Center. Este punto de venta corresponde al establecimiento número 15 bajo el formato Walmart en Costa Rica y al número 28 en Centroamérica. Permitió la generación de 100 empleos directos y otros 100 indirectos.

A este recuento se sumó, a inicios de junio, la llegada de la primera tienda Eddie Bauer a Costa Rica. La marca estadounidense, especializada en estilo de vida y actividades al aire libre, debutó en el país con la apertura de un local en Multiplaza Escazú.

Esta incursión forma parte de una estrategia regional de expansión impulsada por RYK Outdoor Adventure S. A., que, junto con Grupo Sport Panamá, concretó un acuerdo de licencia con Authentic Brands Group (ABG), propietario de la marca.

Durante ese mismo mes, la ferretería EPA anunció la apertura de su nueva sucursal en La Lima de Cartago, con la que alcanzó seis puntos de venta en el país, tras la inauguración de los locales ubicados en Curridabat, Escazú, Belén, Tibás y Desamparados.

El nuevo establecimiento inició operaciones en la primera quincena de abril y permitió la contratación de 140 personas.

Eddie Bauer abre tienda en Multiplaza Escazú y proyecta una segunda apertura en San José durante el próximo año. (RYK Outdoor Adventure/Cortesía)

Expansiones y aperturas del segundo semestre

El segundo semestre del 2025 también estuvo marcado por nuevas aperturas y ampliaciones. El 17 de julio, por ejemplo, la marca deportiva Reebok inauguró su tercera tienda en Costa Rica, ubicada en Multiplaza Escazú.

El local cuenta con 90 metros cuadrados de área de exhibición y se sumó a los puntos de venta ya existentes en City Mall Alajuela y Multiplaza Curridabat.

Un día después, Xiaomi Store anunció la apertura de un nuevo local en Heredia, como parte de un proceso de renovación de su red de tiendas. Además, la compañía confirmó la próxima inauguración de otro punto de venta en Guanacaste.

Estas aperturas se suman a los establecimientos que la marca mantiene en Plaza Lincoln, City Mall, el Parque Central de San José, Multiplaza del Este y Multiplaza Escazú.

Por otra parte, la cadena de moda Hennes & Mauritz AB, conocida como H&M, anunció en agosto la apertura de su tercera tienda en Costa Rica. El establecimiento abrió a finales de año en el centro comercial City Mall, en Alajuela, e incorporó un espacio de H&M Home, con artículos para el hogar.

La tienda La Confianza se instaló con un nuevo local en un mall. (El Financiero/El Financiero)

Durante octubre, tanto la cadena de supermercados MasXMenos como la tienda de ropa La Confianza ampliaron su presencia en el país. A inicios de ese mes, MasXMenos inauguró, en Liberia, su local número 38.

A inicios de noviembre, además, la compañía alemana Bayer amplió sus operaciones en Costa Rica con la apertura de una planta farmacéutica en Coyol Free Zone, Alajuela, dedicada a la producción de anticonceptivos de larga duración. La inversión fue de $200 millones y se proyectó la creación de 300 empleos.

Por su parte, La Confianza, un negocio familiar con más de ocho décadas, abrió su tercera tienda en Costa Rica, ubicada en el centro comercial Lincoln Plaza, en Moravia.

El último mes del año también sumó nuevas aperturas. En la primera quincena abrió la tercera tienda Decathlon, con un área de 1.600 metros cuadrados, en Multiplaza Escazú. Luego, en la segunda mitad del mes, se inauguró el primer local de Pierre Cardin, bajo el formato “Factory Store”, en Barrio Tournón, contiguo al Hotel Radisson.

Así luce el nuevo almacén Pierre Cardin en Barrio Tournón. (JOHN DURAN/John Durán)

Industria alimentaria también se expandió

El 2025 también estuvo marcado por la expansión de varias cadenas de comida rápida y alimentos.

Durante el primer semestre, Subway fortaleció su presencia en el país con nuevas sucursales en Guápiles, Guadalupe y el centro comercial Vistana, frente al Aeropuerto de Guanacaste.

Juan Valdez abrió una tienda en Cartago, mientras que Burger King inauguró un establecimiento en el anfiteatro La Concha Acústica, en el Paseo de los Turistas, en Puntarenas.

En marzo, Dunkin’ anunció la apertura de ocho nuevos puntos en Alajuela, Heredia, Moravia, Sabana y Lindora.

KFC, por su parte, habilitó locales en Cartago, Alajuela, Turrialba y Ciudad del Este, en Curridabat, y McDonald’s sumó restaurantes en Santa Ana, Grecia y San Joaquín de Flores.

Además, se concretó el regreso de la cadena estadounidense Applebee’s al país, en un formato que también incorporó a iHop, ambos ubicados en Plaza Tempo, en Escazú.