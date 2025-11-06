Bayer expande operaciones en Costa Rica. Esta es la cantidad de empleos que generará la nueva inversión

Bayer inaugura nueva planta farmacéutica de anticonceptivos en Costa Rica. Conozca cuántos empleos generará y de cuánto fue la inversión.

La compañía alemana Bayer expandió sus operaciones en Costa Rica e inauguró este jueves una nueva planta farmacéutica en Coyol Free Zone, en Alajuela. Con esta apertura, la empresa proyecta la creación de 300 nuevos empleos.

Según informó en un comunicado de prensa, la inversión destinada a esta expansión alcanzó los $200 millones.

“El nuevo sitio se dedicará a la producción de anticonceptivos de larga duración reversibles, como implantes hormonales, con el objetivo de mejorar el acceso a la planificación familiar de muchas mujeres en países de ingresos medios y bajos”, detalla el comunicado.

La nueva planta farmacéutica abarca una extensión aproximada de 28.000 metros cuadrados (m²).

Además, según detalló la empresa, está equipada con tecnología de última generación para la producción de anticonceptivos reversibles de acción prolongada, los cuales se destinarán a programas de organizaciones internacionales, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).

En desarrollo.