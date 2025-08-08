IHOP y Applebee’s ya tienen fecha exacta de apertura en Escazú

IHOP y Applebee’s funcionarán desde las 7:00 a. m. y ofrecerá promociones especiales por apertura.

El próximo lunes 18 de agosto abrirá sus puertas en Plaza Tempo, San Rafael de Escazú, el primer restaurante de doble marca en Costa Rica que combinará los menús de IHOP y Applebee’s. La operación estará a cargo de BLT Global Brands, franquiciado de ambas cadenas.

Este nuevo formato reunirá en un solo espacio a dos reconocidas marcas internacionales. IHOP ofrecerá sus tradicionales Buttermilk Pancakes y platillos de desayuno. Por su parte, Applebee’s brindará cortes premium a la parrilla, hamburguesas artesanales y cócteles clásicos.

La ubicación estará en el local #17 de Plaza Tempo. Este concepto busca ofrecer una amplia variedad de opciones en un solo lugar, desde desayunos familiares hasta cenas con amigos o colegas.

La compañía informó que como parte de la celebración de apertura, los asistentes recibirán obsequios promocionales.

El restaurante abrirá de domingo a jueves entre 7:00 a. m. y 10:00 p. m., y de viernes a sábado entre 7:00 a. m. y 12:00 a. m.

Applebee’s cuenta con 1.594 restaurantes en 12 países y dos territorios estadounidenses, además de cocinas fantasma. Es una de las franquicias de comida casual más grandes del mundo y pertenece a Dine Brands Global Inc.

IHOP, con 1.814 locales en más de 13 países, mantiene su liderazgo en desayunos desde hace más de 65 años. Su modelo de franquicia también es operado por filiales de Dine Brands Global Inc., con sede en Pasadena, California.

