Sector comercial cerró 2025 con más empresas y empleos, pero advierte sobre amenazas para 2026

La Cámara de Comercio advirtió sobre riesgos estructurales que podrían limitar la competitividad a partir de 2026.

El sector comercial en Costa Rica terminó el año 2025 con un crecimiento económico moderado del 3%, acompañado de un entorno económico favorable. Según la Cámara de Comercio, el sector sumó 1.100 nuevas empresas formales y reportó un aumento en el empleo formal, a pesar de la caída del trabajo informal.

El gremio comercial destacó un clima económico estable durante el año, caracterizado por una inflación baja, tipo de cambio estable y altos niveles de confianza empresarial y del consumidor.

Según el índice mensual de actividad comercial (IMAC), el sector mantuvo un crecimiento constante, con perspectivas de mayor dinamismo hacia fin de año.

Durante el último trimestre de 2025, un 58% de los comercios esperaba un incremento en las ventas, lo cual posicionó al sector como el más optimista, según las Encuestas de Expectativas Empresariales de la Universidad de Costa Rica.

Para esa misma temporada, considerada la más importante del año, se estimó la contratación de 12.000 empleos temporales en áreas como ventas, atención al cliente y logística.

La Cámara de Comercio proyectó que las ventas del cuarto trimestre crecerían entre 4% y 6% en comparación con el mismo periodo de 2024, impulsadas principalmente por la temporada navideña.

No obstante, el informe advirtió sobre riesgos estructurales que podrían limitar la competitividad a partir de 2026. Entre ellos, la Cámara mencionó la inseguridad, el rezago en infraestructura vial y portuaria, la crisis en educación y el comercio ilícito, con énfasis en la presencia de estructuras criminales en la distribución de productos ilegales.

De cara al próximo cuatrienio, la Cámara propuso 29 acciones de política pública agrupadas en seis ejes:

Facilitación de Comercio

Simplificación Tributaria

Lucha contra el Comercio Ilícito

Sostenibilidad Productiva

Dinamización del Empleo Formal

Igualdad de Oportunidades.

Estas propuestas fueron entregadas a los aspirantes a la Presidencia de la República como parte del documento: Requerimientos del Sector Comercial para un exitoso periodo 2026-2030.

Entre las prioridades señaladas destacan la seguridad ciudadana, mejoras en educación, diversificación de socios comerciales, descongestionamiento vial y portuario, en especial en Puerto Caldera, modernización del sistema eléctrico, reducción de cargas sociales, y acceso más ágil a registros sanitarios.