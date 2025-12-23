Pierre Cardin abrió su primer local con formato ‘Factory Store’ en Costa Rica: vea dónde se ubica

La marca Pierre Cardin inauguró su primera tienda en Costa Rica bajo el concepto Factory Store, ubicada en Barrio Tournón, contiguo al hotel Radisson, en San José. El nuevo local, con más de 500 metros cuadrados, generó 20 empleos.

La marca Pierre Cardin abrió su primera tienda en Costa Rica bajo el concepto Factory Store, para lo cual generó 20 nuevos empleos. El local está ubicado en Barrio Tournón, contiguo al Hotel Radisson, en San José.

La tienda abrió sus puertas el 20 de diciembre y se posiciona como la más grande de la marca en el país, con una superficie superior a los 500 metros cuadrados.

El concepto Pierre Cardin Factory Store es un formato de tienda de gran escala que permite ofrecer un surtido más amplio, integrando productos de línea junto con precios especiales en un solo espacio.

“Este modelo busca brindar mayor variedad, eficiencia en exhibición y una experiencia de compra cómoda y accesible, manteniendo la propuesta de diseño, funcionalidad y estilo que caracteriza a la marca”, explicó la empresa a La Nación.

Consultados sobre el monto de inversión, se indicó que esta se concentró principalmente en la adecuación del espacio, infraestructura, visual merchandising, sistemas y operación, como parte de una apuesta estratégica de largo plazo por el mercado costarricense.

“Si bien la compañía no divulga montos específicos, confirma que se trata de una inversión significativa, alineada con los estándares internacionales de la marca”, apuntó la empresa.

La apertura representa un paso estratégico dentro del proceso de consolidación y crecimiento de Pierre Cardin en el mercado costarricense, donde la marca instaló sus operaciones en 2017.

Actualmente, Pierre Cardin mantiene presencia en Multiplaza Escazú, Multiplaza Curridabat, City Mall, Plaza Lincoln, Mall San Pedro, Paseo de las Flores, Multicentro Desamparados, Terramall y Paseo Metrópoli.

La oferta comercial incluye ropa formal y casual para hombre y mujer, con categorías como trajes, pantalones de vestir y casuales, camisas, polos, jeans, calzado y accesorios.

La tienda también integra otras marcas como Original Penguin, de origen estadounidense, y Manhattan, una marca con más de dos décadas de presencia en Costa Rica, especializada en pantalones de vestir y casuales.

“Este proyecto responde a una estrategia de crecimiento que busca acercar una propuesta de moda premium a más consumidores, mediante un formato que combina eficiencia comercial, amplitud de surtido y precios competitivos”, indicó André Hirst, gerente general de Pierre Cardin Costa Rica, en un comunicado de prensa.

Actualmente, Pierre Cardin genera más de 120 empleos directos en Costa Rica. La inauguración oficial de la tienda está prevista para enero próximo.

Pierre Cardin es una marca de origen francés que, en Costa Rica, es operada por la empresa Lirios del Pacífico, un grupo de inversionistas extranjeros responsable de su desarrollo, operación y expansión en el país, explicó la empresa.