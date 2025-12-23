Economía

Pierre Cardin abrió su primer local con formato ‘Factory Store’ en Costa Rica: vea dónde se ubica

La nueva tienda tiene un formato de gran escala y generó 20 nuevos empleos.

Por Gustavo Ortega Campos
Fachada de la tienda Pierre Cardin Factory Store en Barrio Tournón, San José, la primera de la marca en Costa Rica bajo este formato comercial.
La marca Pierre Cardin inauguró su primera tienda en Costa Rica bajo el concepto Factory Store, ubicada en Barrio Tournón, contiguo al hotel Radisson, en San José. El nuevo local, con más de 500 metros cuadrados, generó 20 empleos. (Cortesía Tienda Pierre Cardin /Cortesía Tienda Pierre Cardin)







Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

