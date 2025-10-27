Economía

La Confianza ya tiene fecha de apertura de su tercera tienda

La Confianza, la tienda costarricense con 84 años de historia, se expande al corazón de Moravia. Conozca cuando abrirá.

Por Gustavo Ortega Campos

La Confianza, un negocio familiar de 84 años, ampliará su oferta de servicios al abrir su tercera tienda en un centro comercial josefino.








Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

