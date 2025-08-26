Economía

Dueños de La Confianza sobre expansión: ‘Pa, Ma, abuelo, abuela… creemos que lo estamos haciendo bien’

Empresa familiar costarricense que nació en 1941 dará un paso histórico en 2025.

Por Gustavo Ortega Campos

Sostener una empresa familiar con el paso de los años no es tan fácil. Pero cumplir casi 85 años y expandirse por primera vez a un centro comercial es un paso que destacan los propietarios de La Confianza.








