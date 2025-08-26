Dueños de La Confianza sobre expansión: ‘Pa, Ma, abuelo, abuela… creemos que lo estamos haciendo bien’

Sostener una empresa familiar con el paso de los años no es tan fácil. Pero cumplir casi 85 años y expandirse por primera vez a un centro comercial es un paso que destacan los propietarios de La Confianza.

El negocio inició de mano de los abuelos en Grecia, pero no en el país europeo, sino en el cálido cantón de la provincia de Alajuela. Ahora la tercera generación de la familia lleva la batuta para abrir un local en Lincoln Plaza en Moravia. El rótulo de la marca acompaña el aviso “Muy pronto” en los módulos donde funcionarán.

“Pa, Ma, abuelo, abuela… nos hemos esforzado mucho… pero creemos que lo estamos haciendo bien“, escribió la noche de este lunes en la cuenta de Instagram de la marca, una de las personas a cargo del negocio, fundado en 1941.

La Confianza es una referencia en Grecia como tienda por departamentos y además cuenta con ventas en línea desde su sitio web.

“¿Quién le iba a decir a los abuelos que su sueño iba a seguir vivo 85 años después? Y quién nos iba a decir a nosotros que la vida nos iba a dar la oportunidad de hacer crecer este proyecto, de ver La Confianza por primera vez en un centro comercial, ¡qué emoción!”, añade el mensaje.

A renglón seguido dan las gracias a Lincoln Plaza por abrirles la puerta, al equipo de trabajo y a los clientes. “¡Gracias a todos ustedes por darnos una razón de ser!”, concluye.

La Confianza es administrada por Laura y Bernardo Bolaños, tercera generación al frente del negocio. La marca inició como un comercio de abarrotes a granel en el Mercado Central de Alajuela, pero con el tiempo evolucionó hacia la confección de ropa.

Debido a la baja rentabilidad, migró a un modelo de maquila e importación de vestimenta, giro en el que se mantiene actualmente.

La tienda operará en el local que anteriormente ocupó Forever 21 hasta marzo pasado y será parte de las 190 tiendas que ofrecen sus productos en el centro comercial ubicado en Moravia.