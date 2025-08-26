Economía

Local de Forever 21 en Plaza Lincoln ya tiene nuevo ocupante: conozca de qué tienda se trata

Nueva tienda que ocupará el espacio de Forever 21 es de origen costarricense

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís

Tras el cierre definitivo de la tienda Forever 21 en Lincoln Plaza, en Moravia, el local vacante ya cuenta con un nuevo ocupante.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La ConfianzaLincoln PlazaForever 21
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.