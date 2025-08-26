Local de Forever 21 en Plaza Lincoln ya tiene nuevo ocupante: conozca de qué tienda se trata

Tras el cierre definitivo de la tienda Forever 21 en Lincoln Plaza, en Moravia, el local vacante ya cuenta con un nuevo ocupante.

Según informó El Financiero, se trata de la marca costarricense La Confianza, que actualmente opera dos locales: uno en Grecia, su ciudad de origen, y otro en Curridabat. Su tercera sucursal se establecerá en Lincoln Plaza.

El medio confirmó que en el centro comercial ya se observan logotipos y el nombre de la marca en las ventanas del local, anunciando su próxima apertura.

Fundada en 1941, La Confianza es administrada por Laura y Bernardo Bolaños, tercera generación al frente del negocio. La marca inició como un comercio de abarrotes a granel en el Mercado Central de Alajuela, pero con el tiempo evolucionó hacia la confección de ropa.

Debido a la baja rentabilidad, migró a un modelo de maquila e importación de vestimenta, giro en el que se mantiene actualmente.

El 1.º de abril pasado, La Nación constató el cierre de la tienda de Forever 21 en Lincoln Plaza, apenas semanas después de que la cadena cerrara otra sucursal en City Mall, Alajuela.

A inicios de marzo, la firma se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos por segunda vez en seis años, afectada por la disminución del flujo de clientes en centros comerciales y la creciente competencia del comercio en línea.

F21 OpCo, LLC, operadora de Forever 21 en ese país, firmó un Acuerdo de Apoyo al Plan (AAP) con sus acreedores garantizados e inició un proceso voluntario de quiebra en el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware. La empresa buscaba una liquidación ordenada de sus operaciones en Estados Unidos mientras evalúa opciones para vender total o parcialmente sus activos.