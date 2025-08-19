H&M abrirá nueva tienda en Costa Rica: conozca adónde estará ubicada

La tienda de ropa de vestir Hennes & Mauritz AB, conocida como H&M, anunció, este martes, la apertura de su tercera tienda en Costa Rica.

De acuerdo con un comunicado de prensa divulgado por la compañía, el nuevo local estará ubicado en el centro comercial City Mall en Alajuela, y su apertura está prevista para finales del 2025.

“Tras el éxito que hemos tenido con las tiendas existentes, y la gran acogida que nos han dado los ticos, estamos increíblemente orgullosos de seguir expandiéndonos en Costa Rica. Se volverá el primer mercado en Centroamérica de contar con tres tiendas H&M en el país“, señaló Beatriz Volkmann, gerente general de Hola Moda, franquiciado de H&M en Centroamérica y el Caribe.

El nuevo local tendrá una extensión de 2.400 m² y ofrecerá colecciones para mujeres, hombres y niños.

Además, incluirá un espacio de H&M Home con productos para el hogar, como artículos para sala, comedor, dormitorios, baños y cocina.

Será la segunda tienda en el país que ofrezca esta línea, junto con la ubicada en Multiplaza Escazú.

H&M ingresó al mercado costarricense en agosto del 2022 con la inauguración de su primera tienda en dicho centro comercial de Escazú. En esa ocasión, más de 1.000 personas hicieron fila para ser las primeras en ingresar y aprovechar promociones y tarjetas de regalo.

Un año después, en diciembre del 2023, la marca amplió su presencia con la apertura de un local en Multiplaza del Este, en Curridabat, de 1.500 m², donde también se entregaron tarjetas de regalo durante los tres primeros días de funcionamiento.