Masxmenos abre su tienda número 38 en Costa Rica: vea dónde está y qué ofrece

Masxmenos abrió su primera tienda en Liberia con 42 empleos, diseño ecoeficiente y parte del plan de expansión de Walmart en Costa Rica

Por Silvia Ureña Corrales
La nueva tienda Masxmenos en Liberia genera 42 empleos y promueve el desarrollo sostenible en Guanacaste.
(Cortesía/Cortesía)







