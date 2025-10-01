Masxmenos abre su tienda número 38 en Costa Rica: vea dónde está y qué ofrece

La nueva tienda Masxmenos en Liberia genera 42 empleos y promueve el desarrollo sostenible en Guanacaste.

Este 1.° de octubre abrió sus puertas el primer supermercado Masxmenos en Liberia, en la provincia de Guanacaste.

La tienda forma parte del plan de expansión de Walmart en Costa Rica, con el que busca fortalecer su presencia comercial y su compromiso con el desarrollo regional.

La apertura ocurre en el marco del 20.° aniversario de operaciones de Walmart en el país, con una estrategia de inversión que contempla $600 millones y la generación de 3.000 empleos directos en los próximos cinco años.

El nuevo establecimiento, de 2.175 m², se ubica 500 metros antes del cruce de Liberia, sobre la ruta 1, y representa la tienda número 38 del formato Masxmenos en Costa Rica.

Según informó Mónica Elizondo, especialista senior de Asuntos Corporativos de Walmart, la apertura en Liberia permitió incorporar a 42 personas de la zona a su equipo de trabajo, lo cual fortalece el empleo formal en el cantón.

La nueva tienda fue diseñada con un modelo innovador, sostenible y alineado con criterios ambientales.

Entre sus características destaca el uso de paneles solares, sistemas de ahorro de agua y energía, una válvula presurizadora, mingitorios secos y equipos de refrigeración con CO₂.

Además, el local cuenta con aire acondicionado eficiente y estaciones de carga semi-rápida para vehículos eléctricos. Para comodidad de sus clientes, dispone de 67 espacios de parqueo para vehículos y seis para motocicletas.

Desde octubre del 2024, Walmart ha abierto 13 nuevas tiendas en Costa Rica, incluyendo distintos formatos como Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí. Estas aperturas generaron más de 300 nuevos empleos y elevaron a 341 el total de puntos de venta de la compañía en el país.

En Guanacaste, ya se contabilizan 23 supermercados operados por la empresa, lo que confirma su apuesta por una región en constante crecimiento turístico y económico.