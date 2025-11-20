Negocios

KFC inaugura su restaurante número 67 en Costa Rica: vea cuándo y dónde abrirá

Ciudad del Este, en Curridabat, será el nuevo punto de expansión de la cadena que cerrará el 2025 con una inversión total superior a los $9 millones

Por Jailine González Gómez
KFC finaliza el 2025 con 67 restaurantes operativos en el país y una inversión que supera los $9 millones. (KFC/Cortesía)







