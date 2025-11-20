KFC inaugura su restaurante número 67 en Costa Rica: vea cuándo y dónde abrirá

KFC finaliza el 2025 con 67 restaurantes operativos en el país y una inversión que supera los $9 millones.

KFC inaugurará su restaurante número 67 en Costa Rica el próximo sábado 22 de noviembre en Ciudad del Este, Curridabat. Este será el séptimo local abierto durante el 2025, con lo que la cadena consolida su plan de expansión nacional, luego de invertir $9,1 millones a lo largo del año.

La nueva apertura generará 25 empleos directos y se sumará a las otras seis sucursales abiertas este año en Concepción de La Unión, El Coyol, Turrialba, Santa Ana, Pavas y Desamparados. En total, KFC sumó 175 nuevos puestos de trabajo directos en 2025, además de oportunidades indirectas en distintas comunidades.

El restaurante incluirá autoservicio, kioskos digitales, espacios amplios para consumo en sitio y servicio para llevar. Las personas también podrán realizar pedidos a través de la app de KFC y en plataformas de entrega.

KFC celebrará esta apertura con una actividad familiar gratuita desde las 11:00 a. m. del 22 de noviembre. El evento incluirá música y sorpresas para quienes asistan.

En línea con su programa “Cocinando un mejor mañana”, KFC implementó tecnología sostenible en sus nuevas aperturas. Este año, logró una reducción del 14% en consumo eléctrico al incorporar freidoras de bajo consumo e iluminación LED.

También instaló grifos temporizados, inodoros de bajo consumo y orinales secos, lo que permitió un ahorro promedio de 173 litros de agua por día en cada restaurante. En total, esta estrategia permitió una reducción del 8% en el uso de agua potable respecto al 2024.

KFC opera en Costa Rica desde 1970, cuando abrió su primer local en Paseo Colón. Hoy, la marca mantiene su liderazgo en el mercado del pollo frito y apuesta por innovación, sostenibilidad y desarrollo comunitario.