KFC inaugura tres nuevos restaurantes en Costa Rica: vea cuándo y dónde abrirán

KFC Costa Rica anunció la apertura de tres nuevos restaurantes durante octubre en diferentes puntos del país. Con esta expansión, la marca alcanzará los 66 locales en operación.

Los nuevos restaurantes estarán ubicados en Santa Ana, San Carlos y Desamparados, zonas que la empresa considera estratégicas para su plan de crecimiento. Cada apertura implicará una inversión cercana a $1,3 millones y la generación de 25 empleos directos por local.

¿Dónde estarán los nuevos restaurantes?

Las nuevas aperturas se ubicarán en zonas estratégicas del país. En Santa Ana, el restaurante funcionará dentro del Santa Ana Trade Center. En San Carlos, se trata de la reubicación del local anterior, que ahora estará 50 metros al sur de la Escuela Juan Bautista, en Ciudad Quesada. En Desamparados, el nuevo establecimiento se encontrará a un costado de la Clínica Marcial Fallas.

Además, la marca celebra sus 55 años de presencia en Costa Rica y una década bajo la administración de Intelectiva.

Los nuevos establecimientos contarán con autoservicio, kioscos digitales y opciones para llevar. También ofrecerán sus productos mediante la app oficial y diversas plataformas de servicio a domicilio.

Fechas y actividades de apertura

La primera apertura se realizará en Santa Ana el sábado 11 de octubre. Una semana después, el sábado 18 de octubre, será el turno de San Carlos, donde el restaurante abrirá en una nueva ubicación que contará con el formato más moderno de la marca. Finalmente, la última inauguración tendrá lugar en Desamparados el sábado 1 de noviembre.

Cada jornada comenzará a las 11 a. m. y estará acompañada de actividades abiertas al público, con música, dinámicas familiares y diversas sorpresas diseñadas especialmente para cada comunidad.

