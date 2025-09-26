KFC inaugura su restaurante número 64 en Costa Rica: vea cuándo y dónde abrirá

KFC abre en Pavas su local número 64, con empleos, sostenibilidad y un evento para vecinos el 27 de setiembre.

KFC Costa Rica inauguró su restaurante número 64 en el país, esta vez en Pavas, San José, como parte de su plan de expansión nacional.

La nueva sede abrió con una inversión de $1,3 millones, lo que permitió la creación de 25 empleos directos, además de oportunidades laborales indirectas relacionadas con delivery, construcción y otros servicios asociados.

La compañía destacó que esta apertura busca acercar su oferta gastronómica a más comunidades y consolidar su presencia en la Gran Área Metropolitana.

Este restaurante incorpora un modelo de construcción moderno y funcional, con kioskos digitales, autoservicio, servicio express y elementos sostenibles como freidoras de bajo consumo, grifería eficiente e iluminación LED.

Evento para la comunidad de Pavas

El sábado 27 de setiembre, KFC realizará un evento gratuito en el nuevo local con música en vivo, zona infantil, actividades familiares y sorpresas. El objetivo es posicionar el lugar como un espacio de convivencia para vecinos, trabajadores y visitantes de la zona.

Además, la cadena apoyará al Centro Diurno de Pavas, donando 35 combos mensuales durante tres meses a adultos mayores de esta institución, como parte del programa “Pieza a Pieza”.

En los últimos meses, KFC inauguró tres restaurantes más en El Coyol de Alajuela, La Unión y Turrialba, Cartago.Actualmente cuenta con 64 locales a nivel nacional y forma parte de una red global de más de 18.000 restaurantes en más de 115 países.

