KFC inaugura su restaurante número 64 en Costa Rica: vea cuándo y dónde abrirá

La cadena de pollo frito invirtió $1,3 millones en este nuevo punto, que generó 25 empleos directos y tendrá un evento gratuito para la comunidad

Por Jailine González Gómez
KFC abre en Pavas su local número 64, con empleos, sostenibilidad y un evento para vecinos el 27 de setiembre.
KFC abre en Pavas su local número 64, con empleos, sostenibilidad y un evento para vecinos el 27 de setiembre.







