Estos son los 10 mejores hoteles de Costa Rica, según ranking de TripAdvisor

TripAdvisor premió a 10 hoteles en Costa Rica por su excelencia. La lista destaca opciones en La Fortuna, Tamarindo y Manuel Antonio.

TripAdvisor incluyó a 10 hoteles de Costa Rica dentro de su prestigioso ranking Travelers’ Choice Awards - Best of the Best 2025, una distinción que representa el máximo galardón que otorga esta plataforma con base en las valoraciones de millones de viajeros.

Este reconocimiento coloca a los establecimientos seleccionados dentro del 1% superior de todas las propiedades evaluadas a nivel mundial en TripAdvisor, que contabiliza más de 8 millones de listados.

Los ganadores se determinaron según la calidad y cantidad de opiniones y calificaciones recibidas durante 12 meses. La premiación se realiza anualmente y celebra a los alojamientos que han alcanzado los más altos niveles de excelencia en hospitalidad, servicio, valor y limpieza.

En la edición 2025, Costa Rica destacó con 10 hoteles en el listado global, principalmente ubicados en La Fortuna, Manuel Antonio, Tamarindo y Corcovado.

Estos son los mejores hoteles de Costa Rica según TripAdvisor

1. Nayara Gardens – La Fortuna de San Carlos

Este retiro en medio del bosque lluvioso destaca por sus senderos privados, piscinas personales y un servicio que cuida cada detalle. Ofrece experiencias únicas como degustaciones de café, spa, caminatas y cabalgatas.

2. Amor Arenal – La Fortuna de San Carlos

Ubicado frente al bosque tropical, este hotel ofrece casitas privadas con vistas al volcán, duchas dobles, piscina climatizada y excelente gastronomía. La atención al cliente fue ampliamente valorada por los visitantes.

3. Nayara Springs – La Fortuna de San Carlos

Con piscinas de agua termal, spa, sauna y actividades como yoga y ciclismo, este hotel se distingue por su entorno natural y un personal altamente calificado.

4. Tabacón Thermal Resort & Spa – La Fortuna

Combina lujo y naturaleza con sus piscinas termales, jardines Shangri-La, diseño auténtico costarricense y excelente oferta gastronómica.

5. Nayara Tented Camp – La Fortuna

Ofrece una experiencia de lujo tipo safari en plena selva tropical. Las tiendas contaron con piscinas privadas y duchas al aire libre. Los huéspedes disfrutaron actividades como tirolesas y clases de cocina.

6. Tulemar Resort – Manuel Antonio

Con acceso a playa privada y villas con vistas al mar, este resort brinda experiencias como senderismo, spa y observación de fauna. También ofrece servicios personalizados mediante concierge.

7. Makanda By The Sea – Manuel Antonio

Este hotel se destacó por su arquitectura moderna, piscina frente al mar, transporte interno en carritos de golf y actividades que combinaron relax con gastronomía gourmet.

8. Jardin del Eden Boutique Hotel – Tamarindo

Para adultos, este hotel ofrece acceso privado a la playa, sesiones de yoga, cenas gourmet con ingredientes locales y un ambiente diseñado para la tranquilidad.

9. Hacienda AltaGracia, Auberge Collection – Santa Teresa

Ubicado en la montaña, combina elegancia con naturaleza. Sus servicios incluyeron piscinas privadas, spa, y actividades como cabalgatas y senderismo, todo en un entorno de vistas panorámicas.

10. SCP Corcovado Wilderness Lodge – Parque Nacional Corcovado

Esta propiedad ofrece conexión directa con la biodiversidad del parque. Se enfoca en el bienestar y en prácticas sostenibles dentro de uno de los ecosistemas más diversos del país.

