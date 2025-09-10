BRANDVOICE
“Muévalo”: Campaña de LAICA impulsa el movimiento y balance en la vida diaria

La nueva campaña de LAICA bajó sus marcas azúcar Doña María y Zukra, invita a dejar atrás el sedentarismo —que afecta al 46 % de la población costarricense— y a ver la salud desde el movimiento diario, la alimentación balanceada y el disfrute sin extremos.

Por LAICA

LAICA

