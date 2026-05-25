Uber se une a Esencial Costa Rica y anuncia nuevos servicios para usuarios nacionales e extranjeros

Lab de Ideas con apoyo de Uber — En Costa Rica, 1,6 millones de turistas se han movilizado mediante la app de Uber. A su vez, y durante los nueve años de presencia de Uber Eats en el país, 2,5 millones de órdenes han sido solicitadas en la aplicación por estos visitantes.

Según datos de la empresa dados a conocer esta semana, el tercer destino turístico más visitado por los turistas a través de la app es La Fortuna de San Carlos, solo superado por Jacó y por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Además, el plato local más pedido por turistas es la Pintortilla del restaurante “La Tortillería”.

De acuerdo con Laura Santillán, gerente general de Uber Centroamérica y Caribe, estos datos convierten a Costa Rica en un “hub de innovación y referencia para el turismo”, en el que se pueden aplicar estrategias tecnológicas para complementar la experiencia de turistas tanto nacionales como extranjeros.

Por ello, Uber Costa Rica anunció dos innovaciones: la consolidación de una alianza con la marca país Esencial Costa Rica, y la actualización que permitirá que en los próximos días el servicio Uber One sea internacional y pueda utilizarse en cualquier país.

Uber y Esencial Costa Rica

Recientemente se oficializó una alianza entre Uber Costa Rica y la marca país Esencial Costa Rica, con la que el país se presenta al mundo en materia de turismo, exportaciones, inversión y cultura.

De acuerdo con Santillán y con Adriana Acosta, directora de Esencial Costa Rica, esta unión es única en la región y pretende fortalecer la experiencia turística en el país.

Alianza Uber y Esencial Uber Costa Rica oficializó una alianza con la marca país Esencial Costa Rica. (n/a/Sociedad Integrada)

Como parte de la alianza, la app de Uber integrará contenido turístico y acceso directo al portal “Camino a Costa Rica”, con el objetivo de acercar a una mayor cantidad de visitantes a destinos y experiencias locales.

Según indicó la empresa, como parte de su compromiso con esta colaboración “Uber amplificará la visibilidad de Costa Rica como destino turístico a través de sus canales digitales, creadores de contenido y comunicaciones en mercados clave para la oferta turística nacional, como Norteamérica y otros países de Latinoamérica”.

Por otro lado, algunos de los beneficios directos que el turista podrá notar al ingresar a la app una vez se refleje la colaboración con Esencial Costa Rica son:

Contenidos visuales para conectar al usuario con destinos , actividades y experiencias.

, actividades y experiencias. Información sobre el contexto y la cultura del país.

Recomendaciones de turismo de naturaleza y formas de proteger los recursos naturales.

La alianza entre ambas instituciones quedó establecida públicamente este lunes 25 de mayo y los usuarios comenzarán a observar sus beneficios dentro de la aplicación en las próximas semanas.

Alianza Uber y Esencial CR La alianza con Esencial Costa Rica ofrecerá contenidos visuales que conectarán al usuario con destinos, actividades y experiencias. (n/a/Sociedad Integrada)

Uber One ya es internacional

Uber One, la membresía de Uber que otorga beneficios como envíos gratis en Uber Eats y descuentos en viajes mediante la app a cambio de una cuota mensual o anual, será ahora global.

Según explicó Verónica Jadue, gerente de Comunicaciones de Uber Eats para la región Andina, Centroamérica y Caribe, esto quiere decir que la afiliación que el turista paga en su país de origen —incluyendo a los costarricenses que viajan al exterior— podrá aplicarse en territorios extranjeros que cuenten con presencia de la plataforma, permitiendo que los usuarios accedan a los descuentos disponibles en cada zona.

Artículo realizado con el apoyo de Uber. ‘Lab de Ideas’ es una sección que destaca iniciativas de marcas y empresas en Costa Rica. El contenido editorial está diseñado para ser útil, y también hay espacio para mensajes comerciales curados, acompañados; diferentes.