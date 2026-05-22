Volvo EX60 integra Gemini y hasta 810 km de autonomía en su nuevo SUV eléctrico premium

Poner a prueba un nuevo vehículo en las carreteras de Barcelona, justamente en las cercanías de la montaña de Montserrat, fue la propuesta que Volvo me hizo para sentir en carne propia el rendimiento y las prestaciones de su nuevo modelo: el EX60.

No solo se trató de conducirlo por un lugar escénico sacado de una película, era la oportunidad de tener en mis manos la nueva apuesta de Volvo: el vehículo eléctrico de mayor autonomía de la marca con hasta 810 km, capaz de recuperar hasta 340 km en apenas 10 minutos de carga rápida y también el de menor huella de carbono de todo su portafolio.

El Volvo EX60 fue puesto a prueba en las carreteras cercanas a la montaña de Montserrat, en Barcelona, para conocer de primera mano sus prestaciones y experiencia de manejo.

El Volvo EX60 es un SUV eléctrico premium de tamaño medio, lo que lo hace espacioso para sus integrantes, pero también dinámico, elegante y liviano respecto a otros vehículos similares en su segmento. Esto se traduce en un centro de gravedad bajo que aporta estabilidad, mejor rendimiento y menor consumo energético durante la conducción.

Las luces LED inspiradas en el tradicional “Martillo de Thor” mantienen uno de los elementos más reconocibles del lenguaje de diseño de Volvo.

Al tenerlo de frente, uno sabe que este vehículo es un Volvo desde cualquier óptica que se le mire: un diseño escandinavo que combina elegancia y minimalismo, pero con detalles que lo elevan todavía más, como sus luces LED frontales inspiradas en el tradicional “Martillo de Thor”, la integración de la llave en el teléfono celular o la incorporación de Gemini, la inteligencia artificial de Google que responde con tan solo decir “Hey Google” para entablar una conversación, hacerle una petición sobre el destino al que te diriges, pedir asistencia sobre algo que necesites o incluso convertirlo en un compañero de viaje.

La pantalla horizontal del Volvo EX60 concentra funciones de navegación, climatización, cámaras y multimedia en una experiencia pensada para ser más intuitiva durante la conducción.

Este fue uno de los primeros atributos que quisimos poner a prueba. Dije en voz alta “Hey Google” y de inmediato me contestó. Al ser mi primera visita en Barcelona, le hice consultas sobre qué actividades era imprescindible realizar durante esos días y, entre sus recomendaciones, me sugirió conocer la Casa Batlló, caminar por el barrio Gótico y por supuesto la Sagrada Familia, entre otras atracciones.

Ana Arasa, UX Manager de Volvo.

“Trabajamos junto a Google para integrar Gemini dentro del vehículo y entender cómo podía ayudar realmente al usuario durante la conducción”, contó Ana Arasa, UX Manager en Volvo.

Por primera vez en un Volvo, la pantalla central adopta un formato horizontal. A esto se suma un volante con dos pequeños joysticks táctiles: el izquierdo dedicado a las asistencias de conducción y el derecho enfocado en navegación, multimedia y otras funciones del vehículo. Aunque al inicio requieren algunos minutos de adaptación, rápidamente terminan sintiéndose intuitivos.

El volante incorpora dos joysticks táctiles que permiten gestionar asistencias de manejo, navegación y otras funciones del vehículo sin distraer la atención del camino.

Nos desplazamos unos 50 km al oeste de Barcelona, específicamente hacia la Cava Vilarnau, donde nos expusimos ante escenarios increíbles de viñedos para luego emprender la ruta hacia la montaña de Montserrat. Sentir la firmeza del volante, la respuesta inmediata al tocar el acelerador y cómo uno al volante se siente a gusto, seguro y confiado durante todo el trayecto terminan siendo parte de la experiencia de conducir un vehículo de una marca históricamente reconocida por sus estándares de seguridad.

Mientras avanzábamos entre carreteras rodeadas de viñedos y pequeños pueblos españoles, el sistema de sonido Bowers & Wilkins con 28 parlantes terminaba de transformar la experiencia dentro de la cabina en algo inmersivo y silencioso que atrapa y que hacen que sea muy sencillo de disfrutar.

VOLVO EX60

En cada giro, curva, rotonda o incluso manejando en línea recta, los atributos de seguridad de Volvo siempre salen a relucir: el detector de punto ciego, la visualización de otros vehículos mediante el driver display o incluso el asistente de piloto que actúa cuando por alguna razón comenzamos a salirnos del carril. El EX60 constantemente nos recuerda que está ahí cuidando de nosotros, incluso cuando dejamos de pensar en ello.

Durante más de dos horas condujimos por paisajes impresionantes. No importaba si era en autopista, atravesando pequeños pueblos españoles o ascendiendo hacia la montaña de Montserrat, el Volvo EX60 siempre transmitió una sensación constante de confort, tecnología y seguridad.

VOLVO EX60 De primera mano pudimos poner a prueba este vehículo eléctrico con autonomía para 810 km.

Volvo también tiene claras sus expectativas para el EX60 fuera de Europa. Durante la presentación del vehículo en Barcelona, Lorina Gewargis, Product Lead de la marca, aseguró que la compañía espera una buena recepción del modelo en América Latina. De hecho, se estima que la primera versión con 600 km de autonomía estará llegando a Costa Rica entre finales de septiembre e inicios de octubre, mientras que más adelante durante el 2027 entrarán la versión con hasta 810 km de autonomía.

Lorina Gewargis, Product Lead de Volvo.

“Esperamos que sea un éxito también en el mercado latinoamericano. Es muy importante para nosotros asegurarnos de que toda la experiencia alrededor del coche sea muy buena”, afirmó Gewargis.

Más allá de ser un nuevo SUV eléctrico premium, la experiencia deja claro que Volvo quiere que el futuro de la conducción también se sienta humano, intuitivo y, sobre todo, fácil de disfrutar.