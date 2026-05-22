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Volvo EX60 integra Gemini y hasta 810 km de autonomía en su nuevo SUV eléctrico premium

Entre viñedos, autopistas y pequeños pueblos españoles, el Volvo EX60 dejó ver cómo la tecnología puede integrarse de forma natural en la experiencia al volante.

Por Alejandro Monge

Presentado por: VOLVO

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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.