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Guanacaste contará con mayor acceso a servicios quirúrgicos tras apertura de nueva sala de operaciones en Hospital Metropolitano Liberia

Sala permitirá realizar cirugías complejas en especialidades como ortopedia y urología. Hospital Metropolitano opera en Guanacaste desde el 2024.

Por Shirley Ugalde

Presentado por: GRUPO MONTECRISTO








Hospital MetropolitanoNDSCGrupo Montecristo
Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.