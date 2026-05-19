Guanacaste contará con mayor acceso a servicios quirúrgicos tras apertura de nueva sala de operaciones en Hospital Metropolitano Liberia

El Hospital Metropolitano, una empresa de Grupo Montecristo, inauguró en su sede de Liberia una moderna sala de operaciones completamente equipada, diseñada para realizar desde cirugías ambulatorias hasta procedimientos quirúrgicos complejos con hospitalización, ampliando significativamente la capacidad de atención médica especializada en la región.

La nueva sala permitirá atender procedimientos en áreas como cirugía general, ortopedia, urología y otras especialidades, bajo los estándares de calidad, calidez y seguridad que caracterizan a este centro médico. Además, la sede mantiene atención 24/7, permitiendo a los pacientes de Guanacaste acceder a servicios médicos, especialidades y procedimientos quirúrgicos sin necesidad de trasladarse fuera de la provincia y con aceptación de todos los seguros médicos nacionales e internacionales.

Mauricio Saldarriaga, director de la sede de Hospital Metropolitano Liberia.

“Con esta apertura esperamos atender a una mayor cantidad de pacientes, brindándoles un servicio médico de excelencia respaldado por tecnología de última generación y por la filosofía de atención integral del Hospital Metropolitano”, destacó el Dr. Mauricio Saldarriaga, director de la sede de Hospital Metropolitano Liberia.

Además de incorporar tecnología de última generación, el hospital fortalece su compromiso de acercar servicios de salud accesibles a las familias costarricenses.

Gracias al respaldo de sus compañías hermanas MediSmart y Montecrédito, los pacientes podrán contar con alternativas de financiamiento y beneficios que les permitan recibir atención médica de calidad de una forma más accesible.

Principales servicios y especialidades

Atención médica primaria

Medicina general

Emergencias médicas

Cirugías

Imágenes médicas

Laboratorio

Farmacia

Especialidades como: cardiología, psicología, pediatría, dermatología, medicina interna, nutrición, odontología, entre otros.

Con esta expansión, el Hospital Metropolitano en Liberia alcanza una nueva categoría hospitalaria, consolidándose como un centro de salud integral que ofrece atención completa en diferentes niveles.

“Queremos seguir contribuyendo a que más personas puedan acceder de manera oportuna a servicios y procedimientos médicos de calidad. Nuestro objetivo es brindar una alternativa segura, accesible e integral que permita atender las necesidades de salud de los pacientes y sus familias”, agregó el Dr. Saldarriaga.

Con esta apertura, el Hospital Metropolitano reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la atención médica especializada en Guanacaste, acercando infraestructura, tecnología y servicios de salud de alta calidad a más comunidades de la región.

Acerca de Grupo Montecristo

El Holding Grupo Montecristo, fundado por la familia Durman Esquivel, incursionó en la apertura y desarrollo de exitosos negocios que pertenecen a sectores como salud, inmobiliario, comercial, agroindustrial, forestal, financiero y logístico. La compañía emplea a más de 2000 personas y cuenta con una cartera que está compuesta por más de 20 empresas.

Conozca más en https://grupomontecristo.com/