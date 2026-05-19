IFX e ICONTEC presentan modelo para que empresas colombianas fortalezcan y acrediten su gestión en ciberseguridad

Presentado por: IFX CODISA
IFX e ICONTEC presentaron Seguridad Digital Visión 360°, una iniciativa con la que las empresas podrán verificar qué tan preparadas están frente a riesgos digitales, definir acciones de mejora y contar con un soporte técnico y verificable para sustentar sus avances en la gestión de seguridad digital.
“Durante mucho tiempo la conversación sobre seguridad digital se quedó en intenciones, diagnósticos internos o mensajes generales. Lo que buscamos con esta alianza es que las empresas tengan una ruta clara para entender dónde están paradas, qué deben corregir y cómo demostrarle a su entorno que sí están avanzando en un tema que hoy impacta directamente la continuidad del negocio”.— Diego Cardoza, Country Manager de IFX Codisa en Costa Rica.
La propuesta parte de una necesidad que hoy comparten muchas organizaciones: saber con mayor claridad qué tienen expuesto, dónde están sus puntos débiles y qué deberían atender primero. La idea es ordenar esa revisión para que la empresa pueda tomar mejores decisiones y no dependa solo de percepciones o revisiones dispersas.
¿Qué obtiene una empresa con este proceso?
La empresa obtiene una visión clara de los activos tecnológicos que tiene expuestos, tanto dentro como fuera de su operación, y de qué tan sólidos son los controles que ya tiene en marcha. Eso le permite entender mejor su situación, identificar qué debe revisar primero y tener una base más clara para tomar decisiones.
El proceso también profundiza en las vulnerabilidades que realmente pueden convertirse en un problema, mide su nivel de exposición y pone a prueba algunos hallazgos en condiciones controladas. Con eso, la empresa puede saber qué fallas requieren atención prioritaria, qué tan efectivas han sido las correcciones realizadas y dónde siguen existiendo puntos sensibles.
“Hoy las compañías necesitan tener más claridad sobre qué tan expuestas están, qué deben corregir y cómo sustentar ante clientes, aliados y otras partes interesadas que ya están trabajando en ese frente. Esta iniciativa busca darles una base más clara para tomar decisiones y respaldar con evidencia sus avances”.— Leonardo Fuquen, Director Comercial e Internacional de ICONTEC.
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