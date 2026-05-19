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IFX e ICONTEC presentan modelo para que empresas colombianas fortalezcan y acrediten su gestión en ciberseguridad

La alianza permitirá a las compañías identificar qué tan expuestas están frente a amenazas digitales, corregir fallas prioritarias y contar con un respaldo visible frente a clientes, aliados y mercado sobre el trabajo que vienen haciendo para proteger su operación.

Por Shirley Ugalde

Presentado por: IFX CODISA

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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.