Educación virtual permite a costarricense estudiar ingeniería mientras trabaja en Panamá

La virtualidad está permitiendo que cada vez más profesionales costarricenses estudien carreras universitarias sin importar el país donde trabajen.

Ese es el caso de Justin Rodríguez Arias, un consultor de software de 33 años que actualmente reside en Chiriquí, Panamá. Trabaja para la empresa acuícola Forever Oceans y estudia bajo la modalidad Virtual Sincrónica la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software en la Universidad Fidélitas.

Forever Oceans implementa la “agricultura bajo el agua” en Panamá para la reproducción de peces.

Rodríguez, oriundo de Ciudad Neily y quien vivió varios años en Heredia, encontró en la educación virtual una herramienta para continuar sus estudios universitarios sin dejar de lado sus responsabilidades laborales en el extranjero.

Actualmente brinda asesorías tecnológicas especializadas para proyectos relacionados con telecomunicaciones, infraestructura y software dentro de la industria acuícola panameña.

Forever Oceans, empresa para la que trabaja, se dedica a la producción controlada de peces en agua salada mediante sistemas de cultivo en mar abierto para consumo humano.

Formación y actualización profesional

Justin inició su trayectoria profesional en la multinacional Dell, ubicada en la Zona Franca América, en Heredia.

Allí comenzó en áreas de soporte tecnológico y posteriormente participó en proyectos relacionados con servidores e infraestructura tecnológica, experiencia que más adelante le abrió oportunidades laborales en Panamá.

“Durante años trabajé respaldado principalmente por certificaciones, pero el mercado tecnológico cada vez exige más formación universitaria y especialización”, comentó Rodríguez sobre su decisión de iniciar la carrera en Ingeniería en Desarrollo de Software.

Según explicó, la modalidad Virtual Sincrónica le ha permitido avanzar académicamente mientras mantiene una dinámica laboral activa en otro país.

Tecnología, movilidad y trabajo internacional

En Panamá, Rodríguez participó en la implementación de sistemas tecnológicos para Forever Oceans, colaborando a equipos ubicados en Estados Unidos y Hawái en proyectos vinculados con infraestructura tecnológica y sistemas automatizados para operaciones marítimas.

Actualmente se desempeña como consultor externo oficial de la compañía y continúa liderando proyectos relacionados con telecomunicaciones y soluciones de software aplicadas al sector productivo.

Además de su trabajo internacional, mantiene vínculos activos con Costa Rica mediante una empresa familiar de transporte de carga pesada que opera en Pérez Zeledón y abastece supermercados en la zona sur del país.

Justin Rodríguez Arias (izquierda) junto a un compañero del equipo de Hawái durante una sesión de trabajo.

Desde el área tecnológica, colabora en procesos administrativos, logística y digitalización de operaciones dentro del negocio familiar.

La cercanía entre Chiriquí y la frontera costarricense también le permite desplazarse constantemente entre ambos países, aprovechando su doble nacionalidad para mantener actividad profesional tanto en Panamá como en Costa Rica.

Cambio en la forma de estudiar y trabajar

Rodríguez considera que la acelerada evolución tecnológica obliga a los profesionales a mantenerse en constante actualización y señala que las universidades también deben adaptarse a las necesidades reales del mercado laboral.

“La industria tecnológica dicta los cambios en los aprendizajes y las herramientas que se utilizan. Mi formación en la Universidad Fidélitas responde a esa dinámica y eso aumenta mi potencial profesional”, expresó.

Historias como la de Justin reflejan cómo la educación virtual y la transformación digital están ampliando las posibilidades para profesionales costarricenses que hoy desarrollan carreras internacionales, sin desligarse de sus estudios ni de sus proyectos personales.