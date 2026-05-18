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Educación virtual permite a costarricense estudiar ingeniería mientras trabaja en Panamá

Justin Rodríguez combina su trabajo como consultor de software en la industria acuícola con estudios universitarios virtuales en la Universidad Fidélitas, en medio de una dinámica laboral cada vez más internacional.

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Por Randall Chavarría Martínez

La virtualidad está permitiendo que cada vez más profesionales costarricenses estudien carreras universitarias sin importar el país donde trabajen.








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