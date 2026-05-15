Nacido en el Valle de Colchagua, Chile, el Viu 1 2022 llega a Costa Rica como una de las apuestas más representativas de la casa vinícola Viu Manent. La nueva cosecha arriba junto con la renovación de imagen de las líneas Reserva y Gran Reserva, como parte de la evolución de una marca que busca combinar tradición, modernidad y sofisticación.

Viu Manent presenta en Costa Rica la nueva cosecha de su vino ícono Viu 1 2022

En una cena maridaje realizada con invitados especiales, representantes de Viu Manent presentaron esta nueva edición de su vino ícono, elaborado a partir de viñedos centenarios y reconocido por reflejar la identidad y el terroir de una de las zonas vitivinícolas más tradicionales de Chile.

José Miguel Viú, gerente general de Viu Manent. (Lilly Arce/CORTESÍA)

“Viu 1 representa probablemente la expresión más completa de lo que somos como viña: un vino elaborado a partir de viñedos muy antiguos, que busca reflejar no solo la historia de nuestra familia y del Valle de Colchagua, sino también el carácter particular de cada cosecha”, explicó José Miguel Viú, gerente general de Viu Manent.

Viu 1 2022 es un vino de alta gama elaborado principalmente con Malbec, complementado con Cabernet Sauvignon y Petit Verdot. La etiqueta nace de uvas cuidadosamente seleccionadas provenientes de algunos de los viñedos de Malbec más antiguos de Chile y cuenta con una crianza de 15 meses en roble francés.

Las distintas líneas de Viu Manent buscan ofrecer opciones para quienes se inician en el mundo del vino y también para paladares más experimentados. (Lilly Arce/CORTESÍA)

Más allá de sus características técnicas, una copa de Viu 1 representa también la historia y evolución de una familia vinculada al mundo del vino desde la década de 1930 y que desde hace más de seis décadas produce vinos en el Valle de Colchagua.

Precisamente, su lugar de origen es uno de los elementos que más definen su identidad. El Valle de Colchagua es considerado una de las zonas vitivinícolas más tradicionales de Chile y ha sido protagonista de buena parte de la evolución de la industria del vino en ese país. En ese entorno, Viu Manent ha construido una propuesta donde el clima, el suelo y la tradición familiar se convierten en parte esencial de cada cosecha.

“Viu 1 busca reflejar no solo la historia de nuestra familia, sino también las características particulares de cada vendimia y del lugar donde nace el vino”, señaló José Miguel Viú.

Junto con la presentación de esta nueva cosecha, Viu Manent también aprovechó la ocasión para dar a conocer la renovación de imagen de sus líneas Reserva y Gran Reserva, una evolución con la que la viña proyecta una visión más contemporánea sin desprenderse de su herencia.

Viu Manent continúa compartiendo etiquetas que combinan historia e identidad en cada copa.

“Las líneas Reserva tenían etiquetas mucho más clásicas y minimalistas. Ahora buscamos mantener una imagen sobria, pero incorporando colores tierra y elementos visuales que representan las distintas variedades. En el caso de Gran Reserva, la propuesta mantiene una estética elegante, aunque con una evolución más marcada en diseño”, comentó Viú.

Viu Manent es una casa vinícola con más de 66 años produciendo sus propios vinos y actualmente cuenta con más de 30 etiquetas disponibles en Auto Mercado, cadena con la que mantiene una relación de más de dos décadas acercando sus distintas propuestas al consumidor costarricense, desde vinos de entrada hasta opciones más complejas y de alta gama.

“El mejor vino es el que más te gusta a ti. Lo importante es que detrás de ese vino exista una propuesta honesta, auténtica y que realmente refleje el lugar de donde proviene”, concluyó José Miguel Viú.