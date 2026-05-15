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¿Sabe cuáles son los beneficios de este método para el desarrollo de bebés prematuros?

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), revelan que esta técnica reduce en 32% la mortalidad neonatal.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: Kimberly-Clark








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