¿Sabe cuáles son los beneficios de este método para el desarrollo de bebés prematuros?

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Método Madre Canguro (MMC), Kimberly-Clark, Huggies® y Fundaprema unen esfuerzos para sensibilizar a la sociedad costarricense sobre la importancia del contacto piel con piel para bebés prematuros o de bajo peso al nacer.

El MMC es más que un simple abrazo; es una técnica que brinda múltiples beneficios comprobados para los infantes con esta condición y sus familias. Esta práctica disminuye la mortalidad neonatal y el riesgo de infecciones, entre otras ventajas.

Mary Ann Calderón recuerda con emotividad los momentos que vivó con Noah, pero que cargarlo con el Método Madre Canguro la unió mucho más a su bebé.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año, aproximadamente 15 millones de neonatos nacen antes de tiempo (previo a las 37 semanas de gestación), a su vez las complicaciones asociadas al parto prematuro son la principal causa de mortalidad entre los menores de cinco años.

A través de su marca de cuidado infantil Huggies®, Kimberly-Clark ha beneficiado alrededor de 200 familias costarricenses, con la entrega de fajas especiales para aplicar el MMC en recién nacidos antes de término. Una iniciativa en conjunto con la Fundación para Padres de Niños Prematuros en Costa Rica (Fundaprema).

Testimonio Mary Ann Calderón, madre de Noah, un prematuro de 29 semanas.

“En Kimberly-Clark, somos conscientes del desafío de la prematuridad en los países de bajos y medianos recursos. Por esta razón, la compañía trabaja desde hace tres años con Fundaprema en Costa Rica, alianza que nos ha permitido llevar bienestar a centros médicos y familias a través de distintas iniciativas. En los últimos tres años, entregamos más de 30 mil pañales especiales, diseñados para proteger la delicada piel de estos bebés. Sin embargo, nuestro compromiso va más allá de los aportes puntuales, nos sumamos activamente a cumplir nuestro propósito: Un Mejor Cuidado Para Un Mundo Mejor”, afirmó Mario Cuevas, gerente de país para Kimberly-Clark en Costa Rica.

200 familias se han visto beneficiadas con fajas de Huggies® para aplicar el método con sus recién nacidos antes de término.

¿Cuáles son los beneficios del MMC para recién nacidos?

Existen múltiples evidencias científicas que el método madre canguro- el cual consiste en el contacto piel con piel- impacta de manera significativa en el pronóstico de los recién nacidos prematuros y de bajo peso.

Por ejemplo, datos de la OMS demuestran que esta técnica reduce un 32% la mortalidad neonatal y un 25% la mortalidad a los 6 meses. También, ayuda a disminuir en 68% los casos de hipotermia, previene en 15% las infecciones graves y baja el riesgo de hipoglucemia.

Noah pasó más de seis semanas en una incubadora.

“Está comprobado que estos pacientes suelen tener una evolución fisiológica mucho mejor, lo que se refleja en una frecuencia cardíaca y respiratoria más estable. Además, el método ayuda a que el bebé gane peso, esté más tranquilo, la mamá mejore la lactancia, disminuye el riesgo de infecciones, hasta mejora el patrón de sueño”, explicó la especialista neonatóloga, María Fernanda Montero.

La doctora Montero, quién trabaja en el área de neonatos de uno de los hospitales principales de Costa Rica, describe que su jornada laboral cotidiana consiste en “presenciar milagros todos los días”. Además, gran parte de sus labores es atender a infantes que enfrentan distintas adversidades desde su nacimiento.

Testimonio de Karolina Quesada y Óscar Hernández, padres de trillizos prematuros de 29 semanas.

No obstante, con intervenciones costo-efectivas como el MMC, muchos niños prematuros logran desarrollarse adecuadamente.

¿Cuáles son los beneficios del MMC para los padres?

Por otra parte, las ventajas no solo se limitan al recién nacido, también los padres y cuidadores se ven beneficiados por medio de esta técnica.

“Este contacto piel con piel es muy físico, entonces genera conexión y vínculo afectivo. Esto disminuye el riesgo de depresión posparto. En el caso específico de las madres, fomenta la lactancia materna, que por sí sola es un proceso retador. Especialmente cuando se ha atravesado un parto prematuro y se tiene un neonato hospitalizado”, comentó Viviana Fernández, co-fundadora y presidenta de Fundaprema.

Karolina Quesada aplicó el método MMC con sus trillizos y aseguró que fue uno de los momentos más hermosos de la maternidad.

Según las investigaciones de la OMS, esta práctica no solo mejora la lactancia materna, sino que también fortalece el vínculo con el recién nacido. Se ha observado un aumento del 48% en la duración de la lactancia materna exclusiva, ya sea al momento del alta o a los 28 días posteriores al nacimiento.

Óscar Hernández también lo hizo con sus trillizos Isaac, Saúl y Gabriel.

Igualmente, beneficia a los padres y otros familiares, quienes pueden experimentar mayor confianza en sus habilidades como cuidadores y una mejora en su salud mental y bienestar general.

Un compromiso activo con los niños prematuros

Por otra parte, Fernández también destacó la implementación de un plan piloto a finales de 2022 en el Hospital San Vicente de Paúl de Heredia, enfocado en apoyar a las familias de neonatos prematuros.

Gracias a este esfuerzo, en colaboración con Kimberly-Clark y Huggies®, más de 200 familias se han visto beneficiadas con la donación fajas para aplicar el MMC y pañales especiales que protegen la delicada piel de estos bebés contra las irritaciones y facilitan su higiene, confort y bienestar en estas condiciones.