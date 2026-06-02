Costa Rica alcanza por primera vez la final internacional de importante competencia de empredimiento

El equipo desarrolló la propuesta como parte de un proyecto universitario enfocado en eficiencia energética y aprovechamiento del espacio.

Costa Rica logró por primera vez una participación en la etapa final del Babson Global Student Challenge 2026, certamen organizado por Babson College , institución estadounidense reconocida mundialmente por su liderazgo en emprendimiento e innovación.

La representación estuvo a cargo de un grupo de estudiantes de la Universidad Fidélitas , quienes desarrollaron la propuesta Jira-Sol y fueron seleccionados entre participantes de distintos países para formar parte de la fase final de la competencia, junto con equipos de otras diez naciones.

La iniciativa nació a partir de una pregunta concreta: ¿cómo generar más energía utilizando menos espacio en sectores donde cada metro cuadrado tiene un impacto operativo y económico?

El proyecto plantea producir el equivalente energético de cien metros cuadrados de paneles solares convencionales utilizando únicamente cuatro metros cuadrados de superficie, mediante un sistema orientado a maximizar el aprovechamiento del espacio disponible.

La propuesta fue diseñada especialmente para entornos como la agroindustria y las zonas francas, donde las limitaciones de terreno y la necesidad de eficiencia energética forman parte de los principales desafíos operativos.

Una idea construida desde distintas disciplinas

El equipo estuvo integrado por los estudiantes Brandon Ugalde Rivera de la carrera de Ingeniería Industrial ; Yair Navarro Salmerón, de Ingeniería Mecatrónica ; Ghazeel Morales y Emanuel Jiménez, de Ingeniería Electromecánica ; Endry Rosales, de Ingeniería en Sistemas de Computación ; y Andrea Alfaro Solís, de Psicología . Esta diversidad de disciplinas permitió desarrollar una propuesta enriquecida por diferentes perspectivas y áreas del conocimiento.

Mientras algunos integrantes trabajaron en el desarrollo técnico y el prototipo, otros asumieron áreas relacionadas con sostenibilidad, comunicación visual, investigación y análisis económico.

La diversidad de perfiles permitió que el proyecto evolucionara más allá de una propuesta tecnológica, incorporando también elementos vinculados con impacto social y sostenibilidad.

“Nos sentimos orgullosos de representar a Costa Rica y de demostrar que el talento, la creatividad y el compromiso pueden convertirse en soluciones que generan un impacto positivo, sin perder la conexión con nuestras raíces y con la riqueza natural que nos caracteriza”, compartió Brandon Ugalde.

La iniciativa plantea una alternativa para generar energía solar utilizando menos superficie que los sistemas tradicionales.

Un logro que marca un precedente

Aunque Jira-Sol no obtuvo uno el primer lugar de la competencia, su selección entre los proyectos finalistas representa un hito para la educación superior costarricense y para la Universidad Fidélitas.

El Babson Global Student Challenge reúne cada año propuestas universitarias de distintos países orientadas a resolver problemáticas globales mediante innovación aplicada. Alcanzar la fase final posicionó al país por primera vez en este escenario internacional y permitió que estudiantes nacionales presentaran sus ideas.

La participación ocurre en un contexto donde la transición energética, la optimización de recursos y el desarrollo de soluciones sostenibles forman parte de las principales discusiones internacionales relacionadas con tecnología, emprendimiento y productividad.

Más allá de los resultados, la experiencia permitió a los estudiantes validar su propuesta ante expertos internacionales, fortalecer sus competencias emprendedoras y demostrar el potencial de la innovación desarrollada desde Costa Rica para responder a desafíos globales.