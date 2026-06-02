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Costa Rica alcanza por primera vez la final internacional de importante competencia de empredimiento

Seis estudiantes de la Universidad Fidélitas representaron al país en la etapa final de una de las competencias universitarias de emprendimiento más importantes del mundo, el Babson Global Student Challenge

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Por Allison Solano Marchena
UNIVERSIDAD FIDÉLITAS
El equipo desarrolló la propuesta como parte de un proyecto universitario enfocado en eficiencia energética y aprovechamiento del espacio.







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Universidad FidélitasBabson Global Student Challenge

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