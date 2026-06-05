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Reconocen al BN como el “Banco del Año 2026″

ALIDE, uno de los principales referentes del sistema financiero de América Latina y el Caribe, reconoció al BN como el “Banco del Año 2026″

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Banco Nacional — La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) —uno de los principales referentes del sistema financiero de América Latina y el Caribe— reconoció al Banco Nacional (BN) como el “Banco del Año 2026”.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.