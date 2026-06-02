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Flores comestibles, abejas premiadas y mujeres que transformaron una huerta en sustento: la otra cara de Reserva Conchal

Detrás del resort de playa hay un modelo de vida que involucra a mujeres de comunidades vecinas, millones de abejas que polinizan el bosque seco y un sistema de sostenibilidad que nació como parte del negocio.

Por Shirley Ugalde

Presentado por: Reserva Conchal








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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.